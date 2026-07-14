Parchetul European, condus de Laura Kovesi, anchetează firmele unui premier din UE

Procurorii din cadrul Parchetului European (EPPO) au deschis o investigaţie privind folosirea fondurilor europene de către companii deţinute anterior de actualul premier populist ceh Andrej Babis, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Andrej Babis, în vârstă de 71 de ani, şi-a construit un imperiu de afaceri cu societăţi din diverse domenii, respectiv agricultură, alimentaţie, industria chimică şi alte industrii, printre acestea regăsindu-se şi grupul Agrofert, ce cuprinde sute de companii şi accesează anual fonduri europene de zeci de milioane de euro.

Andrej Babis și-a transferat acțiunile deținute

După ce a revenit la conducerea guvernului la sfârşitul anului trecut, Babis a transferat acţiunile deţinute în Agrofert către un fond fiduciar independent şi a insistat că această decizie a sa chiar excede cerinţele impuse de reglementările cehe şi europene privind conflictele de interese.

Potrivit website-ului Seznam Zpravy, Parchetul European (EPPO) a solicitat poliţiei cehe să coopereze în anchetă. Agenţia poliţiei cehe de combatere a criminalităţii organizate a transmis că „gestionează această chestiune” în conformitate cu instrucţiunile primite din partea EPPO, dar nu a oferit mai multe detalii.

Ministrul ceh al Finanţelor, Alena Schillerova, a declarat marţi că este convinsă că Andrej Babis şi-a rezolvat toate situaţiile ce ar fi putut să implice conflicte de interese.

Plângere făcută de Partidul Piraților

Însă adversarii premierului, inclusiv partidele de opoziţie, se întreabă dacă acordul fiduciar îl separă suficient de Agrofert, iar Seznam Zpravy a făcut referire la documente fiduciare nepublicate care ar sugera că membri ai familiei sale ar putea prelua controlul asupra afacerilor după ce Babis părăseşte funcţia.

Mai mult, Partidul Piraţilor, de opoziţie, a afirmat tot marţi că ancheta EPPO urmează unei plângeri pe care această formaţiune a depus-o cu privire la folosirea fondurilor europene de care companiile lui Babis în trecut.

Potrivit website-ului Seznam Zpravy, EPPO investighează atât folosirea fondurilor europene accesate recent, cât şi dacă autorităţile cehe ar fi trebuit să solicite rambursarea a aproximativ 300 de milioane de euro din fondurile plătite companiilor lui Babis în perioada anterioară când acesta a mai fost prim-ministru, între 2017 şi 2021.

Partidul anti-sistem ANO (Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi) al lui Andrej Babis a câştigat alegerile legislative în octombrie anul trecut după o campanie electorală în care a promis oprirea ajutorului militar pentru Ucraina, combaterea inegalităţilor sociale şi s-a opus politicilor UE de încurajare a migraţiei extracomunitare şi de combatere a schimbărilor climatice.

Babis conduce acum o coaliţie în care se mai regăsesc două formaţiuni apropiate ideologic de partidul său, respectiv partidul „Motoriştilor” şi partidul de extremă dreapta Libertate şi Democraţie Directă (SPD), aceasta din urmă fiind o formaţiune ostilă faţă de UE şi NATO.

După summitul NATO desfăşurat săptămâna trecută, şeful guvernului de la Praga a anunţat că Republica Cehă nu va participa la pachetul de sprijin în valoare de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina convenit de statele Alianţei.