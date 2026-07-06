Premierul australian, criticat dur după o glumă vulgară despre Kylie Minogue. Anthony Albanese și-a cerut scuze apoi

Prim-ministrul australian Anthony Albanese și-a cerut scuze luni, după ce a făcut o remarcă grosolană la adresa cântăreței Kylie Minogue într-un interviu acordat la un podcast de comedie, stârnind indignarea grupurilor pentru drepturile femeilor și a parlamentarilor din opoziție, scrie Reuters.

Albanese a fost întrebat de prezentatoarea Nikki Osborne cu care dintre cele trei vedete australiene s-ar căsători, cu care ar ieși în oraș și cu care ar întreține relații sexuale, folosind însă varianta unui termen vulgar din argoul australian.

Albanese a refuzat inițial să răspundă, spunând că s-a căsătorit recent, dar Osborne a insistat, întrebându-l pe cine ar alege dacă mariajul său s-ar destrăma, iar Albanese a răspuns: „Kylie, evident”.

„Te-ai căsători cu Kylie, ai face sex cu ea și ai ieși cu ea?”, a spus Osborne.

„Toate cele de mai sus”, a răspuns Albanese.

Premierul australian Anthony Albanese. Sursă foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Albanese și-a cerut scuze după critici

Comentariile premierul australian au stârnit critici din partea politicienilor și a apărătorilor drepturilor femeilor, care au susținut că acestea erau nepotrivite pentru o persoană care deține cea mai înaltă funcție politică din a șasea țară ca mărime din lume, relatează Rolling Stone Australia.

Senatoarea Sarah Henderson a afirmat că aceste comentarii sunt „lipsite de respect față de femei, jenante pentru australieni și dezonorează funcția de prim-ministru”.

„Îmi cer scuze fără rezerve pentru aceste comentarii”, a declarat Albanese într-un comunicat luni.

Un purtător de cuvânt al cântăreței Kylie Minogue nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Reuters.

Australia este renumită pentru cultura sa informală, iar politicienii din această țară sunt adesea chestionați în timpul interviurilor cu privire la subiecte precum cultura pop și sport.