Premierul Bolojan anunță ajutoare pentru familiile afectate de incendiul devastator de la Soveja

Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seară, că este alături de toţi cei afectaţi de incendiul din comuna Soveja şi că Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire. El spune că CNSU va aproba, luni, sumele pentru un sprijin în primă urgenţă, ce va fi acordat până joi, informează News.ro.

„Sunt alături de toți cei afectați de incendiul din comuna Soveja, județul Suceava. Am fost în legătură cu autorităţile pe durata intervenţiei. În această seară, m-am asigurat că pentru toate persoanele evacuate din gospodăriile cuprinse de foc există soluţii de cazare şi bunuri de primă necesitate. Mulţumesc autorităţilor locale şi judeţene pentru sprijinul acordat”, scrie premierul Ilie Bolojan pe Facebook.

El anunţă că „Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire”.

„CNSU va aproba mâine sumele pentru un sprijin în primă urgenţă ce va fi acordat până joi. Săptămâna următoare vor fi evaluate pagubele şi situaţia fiecărei gospodării pentru stabilirea sumelor ce vor fi oferite celor care au rămas fără case”, mai afirmă şeful Executivului.

Premierul le-a mulțumit tuturor celor care au fost implicaţi în intervenţie: pompierilor din Vrancea, Bacău, Buzău, Galaţi, Braşov şi Covasna, echipajelor SMURD, jandarmilor, poliţiştilor şi cetăţenilor care s-au mobilizat întreaga zi, în condiţii dificile.

Zeci de pompieri din mai multe județe au intervenit duminică la un incendiu izbucnit în satul Rucăreni, din județul Vrancea. Întețite de vânt, flăcările au cuprins 32 gospodării, construite preponderent din lemn, iar autoritățile au emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens.

Flăcările au fost întețite și de vânt, în contextul în care județul Vrancea s-a aflat sub alerte meteo cod portocaliu și galben de vânt puternic.