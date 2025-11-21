Premierul Bolojan anunță de unde se vor face reducerile la bugetari. „Dacă avem oameni duși în spate de alții, aceste posturi nu merită finanțate”

Ilie Bolojan a afirmat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că reducerile cheltuielilor de personal cu 10% nu reprezintă o reducere cu 10% a veniturilor tuturor bugetrilor, premierul detaliilnd modul în care se pot face tăierile. El a spus că există și posibilitatea reducerii personalului excedentar al unor instituții, vizați fiind angajații care nu performează, „care sunt duși în spate de alții”.

„Analiza administraţiei arată că peste tot, subliniez, peste tot, este loc de mai bine, şi nici o instituţie nu trebuie să evite evaluarea activităţii şi a modului în care poate să-şi reducă cheltuielile. Aceasta este valabil şi în administraţiile locale, şi în administraţia centrală. Asta înseamnă că, acolo unde se dovedeşte că avem personal în plus, acolo unde se dovedeşte că avem oameni care nu performează, care sunt duşi în spate de către alţii şi care îi demotivează pe colegii din sectorul public, aceste posturi nu mai merită să rămână finanţate din bugetele de stat. Ele trebuie desfinţate. Acesta este adevărul”, a anunţat premierul.

Reducerea cu 10% nu va afecta toate salariile, asigură premierul

Ilie Bolojan a spus că reducerile cheltuielilor de personal sunt necesare astfel încât Guvernul să aibă garanția că, la finalul anului viitor, obiectivele finanțate în proiectul de buget vor fi atinse.

„E singura cale de a ne reduce dobânzile. S-au redus deja cu câteva puncte, dar le putem reduce și mai mult, având în vedere gradul redus de îndatorare, dar creditorii trebuie să ne perceapă ca oameni serioși, că avem grijă de bani, că nu-i risipim”, a continuat Bolojan.

El a spus că reducerile nu se vor face la fel peste tot, dând exemplul primăriilor unde optimizarea cheltuielilor se vor face în funcție de cât de încărcată este schema de personal

„Subiectul s-a transformat în percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile, ceea ce nu are legătură cu realitatea. Dacă într-o primărie este depășită norma de angajați, pot fi deființate posturile sau primăriile pot să verifice sporurile sau grila de salarizare”, a spus Bolojan.

Primul-ministru a dat apoi o serie de exemple de unde pot fi făcute economii, începând cu cheltuielile cu mașinile ale Guvernului, unde acestea au fost reduse la numai 10% prin înjumătățirea parcului auto și încheierea unui nou contract de închiriere.

Apoi el a indicat acordarea sporului de fonduri europene acordat funcționarilor statului, despre care premierul a spus că ar trebui acordat doar celor care au rezultate.

„Pe sporuri pe fonduri europene, nu accesarea a devenit un scop, ci premierea a devenit un scop în sine. Sporurile au dublat salariile în ultimii ani, nu poți să ai sporuri dacă nu ai performanțe. Faptul că acolo s-au redus sporurile este un lucru echitabil, să ia sporuri la nivelul maxim doar cei care fac performanță”, a apreciat șeful Guvernului.

„Spitale care sunt pentru angajați, nu pentru pacienți”

Un alt exemplu dat este Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA) care a încheiat acorduri cu direcțiile agricole, cele fito-sanitare sau cu Agenția Domeniilor Statului pentru distribuirea subvențiilor europene pe suprafețele cultivate, ceea ce a făcut ca și angajații acestor instituții să ia sporul de fonduri europene la nivel maxim, deși nu lucrează în fiecare zi cu aceste fonduri.

„În zona de sănătate, avem multe spitale în care peste 90% din buget este dedicat salariilor. Cât mai rămâne pentru medicamente, pentru a combate indfecțiile nosocomiale, dotări, analize și alte lucruri care țin de calitatea serviciilor medicale. Ne-am dus pe toate sporurile la nivelul maxim, constatăm că am dus norma de personal la nivelul minim ca să avem cât mai mulți angajați și, mai rău, nu avem servicii. Însă avem cheltuieli de personal, aici trebuie intervenit pentru că acest tip de spitale nu sunt pentru pacienți, ci pentru angajați”, a continuat Ilie Bolojan.

Acesta susține că reduceri de cheltuieli pot fi făcute și în instituții în care există deficit de personal, precum la Ministerul de Interne.

„Ai varianta să angajezi oameni sau să redistribui oameni, ca să ai cheltuieli mai eficiente. Asta trebuie făcută prima dată, iar dacă mai ai nevoie de oameni, se vor face și angajări”, a spus Bolojan.

Astfel, o parte dintre jandarmii care asigură paza continuă a instituțiilor publice, precum curțile de conturi, ar trebui să o facă doar pe durata funcționării acestor instituții, în restul timpului paza fiind asigurată doar cu camere de luat vederi, conectate la un dispecerat.

În fine, Bolojan a indicat și Parlamentul ca un loc de unde se pot face economii. „Nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce cu 10% suma forfetară de la parlamentari”, a mai spus premierul.