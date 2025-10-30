Explicația lui Bolojan: de ce au amânat autoritățile două zile anunțul despre retragerea trupelor americane. „Au transpirat datele cu o seară înainte”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, la Antena 1, că anunțul privind retragerea unor trupe americane de la baza Mihail Kogălniceanu a fost amânat timp de două zile de către autoritățile de la București întrucât s-a convenit cu partea americană pentru ca aceasta să facă prima dată anunțul în cadrul unei informări în Comisia de apărare a Camerei Reprezentanților.

Ilie Bolojan a precizat că știa de luni că Statele Unite vor retrage o parte din militarii staționați în România. „Această decizie a fost anunțată inițial, fără să se știe. Luni am fost notificați prin atașatul militar al ambasadei noastre care a fost chemat la Pentagon”, a spus Bolojan. De asemenea, o notificare similară a primit și ambasadorul României la NATO din partea omologului său american.

O informație care „a transpirat” prea devreme

Astfel, s-a convenit că anunțul oficial al autorităților române să nu fie făcut înainte de miercuri, zi în care guvernul american urma să trimită o informare către Camera Reprezentanților. Era deja pregătită o conferință de presă la Ministerul Apărării de la București, însă informația „a transpirat” cu o zi mai devreme, fiind publicată în presa ucraineană.

„S-a considerat că în momentul în care miercuri se va face o informare în comisiile din Camera Reprezentanţilor, pe partea de apărare, există posibilitatea să transpire aceste informaţii. Şi atunci, Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri, în aşa fel încât să anunţe aceste lucruri. Dar au transpirat, să spunem datele, cu o seară înainte”, a relatat Bolojan.

Ilie Bolojan a spus că intențiile Statelor Unite privind dislocarea trupelor sale în străinătate au fost anunțate încă de la instalarea celei de-a doua administrații Trump, când s-a vorbit despre schimbarea centrului de greutate către zona Asia-Pacific și despre asumarea mai multor responsabilități de către aliații europeni din NATO.

„Acest lucru s-a stabilit în iunie la summitul de la Haga al NATO. În aceste zile, trupele americane aduse suplimentar în Europa după invazia Ucrainei au fost reduse parțial”, a adăugat șeful Guvernului.

„Noi nu aveam baze stabile, ci o rotație. Nu au mai venit practic rotațiile, dar trupele aliaților noștri sunt în România, bazele militare sunt active și toate garanțiile de securitate sunt în picioare”, a continuat Ilie Bolojan.

El a anunțat că negocierile cu Comisia Europeană privind accesarea fondurilor pentru Apărare prevăzute în programul SAFE sunt într-o fază avansată și vor fi finalizate în a doua jumătate a lunii noiembrie.

„Apoi va fi convocat un CSAT în care să fie aprobat planul nostru de dotări care va fi prezentat Comisiei Europene”, a declarat Bolojan.

Ce înseamnă „redimensionarea” trupelor SUA

România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, a anunțat miercuri Ministerul român al Apărării. Confirmarea MAPN a venit după ce publicația ucraineană Kyiv Post a scris, citând surse americane și europene, că Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a susținut o declarație de presă în care a spus că vor fi sistate rotirile de trupe în cadrul unei brigăzi americane.

„Nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci de sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România. Vor rămâne în continuare aproximativ 1.000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională. Capacitățile strategice rămân neschimbate în România”, a declarat Moșteanu, într-o conferință de presă.

Potrivit surselor HotNews.ro, decizia de acum practic înseamnă revenirea la nivelul de prezență americană rotațional de dinaintea războiului din Ucraina, adică înainte de 2022. Astfel, vor rămâne aproximativ 7-800 de militari la Baza Mihail Kogălniceanu, circa 200 la Deveselu unde operează scutul antirachetă Aegis Ashore și peste 100 la Câmpia Turzii.

Față de momentul 2022, când s-a decis suplimentarea rotaționalei cu SUA, în România s-a stabilit un Grup de Luptă NATO condus de Franța și care cuprinde 1100 de oameni, cu posibilitatea ridicării la nivel de brigadă la nevoie, in timp scurt – adică de la 3.000 la 5.000 de militari.