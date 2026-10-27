Premierul Bulgariei leagă noile atacuri din Marea Neagră de acuzațiile României la adresa Rusiei: „Când acuz, trebuie să am dovezi clare”

„România a indicat că Rusia se află în spatele atacurilor cu drone din Marea Neagră, iar acest lucru a dus la noi atacuri asupra navelor din zona economică exclusivă a țării”, a declarat prim-ministrul bulgar Rumen Radev.

Declarațiile premierului despre incidentele recente legate de atacuri cu drone în largul Bulgariei și României au fost făcute luni la Forumul Economic de la Sofia. El a vorbit despre reacția țării sale în cazul tragediilor, unde echipele de salvare bulgare au intervenit în condiții meteo severe pentru a-și îndeplini obligațiile internaționale, potrivit agenției de presă BGNES și Radio Bulgaria.

Radev, care a avut în trecut poziții favorabile Rusiei și critice Ucrainei, a spus că a fost singurul prim-ministru dintre cele trei state membre NATO de la Marea Neagră „care l-a convocat pe ambasadorul rus și și-a exprimat foarte clar poziția.”

„Dar am principii. Când fac acuzații, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu pot să o fac pe baza unor sloganuri”, a adăugat premierul bulgar.

Cu câteva zile înainte, Radev a făcut afirmații asemănătoare în Parlamentul bulgar. Ca răspuns la o întrebare privind atacurile asupra navelor din Marea Neagră, el a spus: „Rațiunea ne indică Rusia, dar problema este că nu putem dovedi acest lucru”. „Guvernul se bazează pe fapte, nu pe sloganuri”, a adăugat el și a îndemnat opoziția să prezinte orice dovezi ar avea.

Opt nave comerciale au fost lovite sau implicate în incidente legate de atacuri cu drone în largul Bulgariei și României doar între 5 și 23 octombrie.

Ca reacție la aceste incidente, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de la București a decis accelerarea dezvoltării capacităților de supraveghere, calificând loviturile drept consecințe directe ale agresiunii ruse care escaladează periculos în afara granițelor Ucrainei.