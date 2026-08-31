Premierul Cehiei spune că spionajul țării a „eșuat” după ce nu l-a informat despre o campanie de dezinformare online

Andrej Babis, prim-ministrul populist al Cehiei, a criticat dur luni serviciile de informații pentru că l-au informat prea târziu despre o campanie de dezinformare care avea drept scop să producă animozitate între cehi și polonezi, relatează agenția DPA, citată de Agerpres.

„Ar fi trebuit să am această informație mult mai devreme”, a declarat Babis după o reuniune a cabinetului. El a spus că Serviciul de Informații Externe a „eșuat”.

Incidentul a fost declanșat de o campanie online menită să creeze impresia că Polonia vrea să anexeze o parte a teritoriului ceh. În acest scop persoane necunoscute au creat versiuni false ale unor site-uri ale televiziunii cehe și un profil fals al ambasadorului ceh pe social.

Agenția de presă DPA notează că experții în securitate suspectează o operațiune profesionistă, dar că deocamdată nu se știe dacă Rusia s-a aflat în spatele ei.

Republica Cehă și Polonia sunt amândouă membre ale NATO și au fost susținătoare puternice ale Ucrainei după invazia declanșată de Vladimir Putin în februarie 2022. Însă Babis a promis reducerea dramatică a asistenței pentru Ucraina atât înainte, cât și după revenirea sa la putere în decembrie anul trecut.

Andrej Babis a răspuns în cele din urmă la noua campanie de dezinformare prin redistribuirea unui mesaj al prim-ministrului polonez Donald Tusk pe platforma „X”, care a transmis clar că cele două țări sunt aliați loiali.

Aproape 40.000 de etnici polonezi trăiesc în Cehia

În cel mai recent recensământ, efectuat în 2021, circa 38.000 de persoane din Republica Cehă s-au identificat drept membre ale minorității poloneze.

În același an, 7.800 de oameni din Polonia au declarat că aparțin minorității cehe. Minoritatea cehă este de asemenea recunoscută oficial în conformitate cu constituția poloneză.

De la semnarea în 1958 a tratatului de frontieră dintre Polonia și Cehoslovacia, o dispută asupra pretențiilor teritoriale a fost în general considerată rezolvată. Tratatul a stabilit frontiera de-a lungul râului Olza, un afluent al Oderului.

Cu toate acestea, politicienii naționaliști continuă să ceară ocazional schimbări ale frontierei, notează dpa.