Miliardarul Andrej Babis, numit în funcția de prim-ministru al Cehiei. Un critic al UE, acesta a promis reducerea ajutorului oferit Ucrainei

Babis a criticat în repetate rânduri instituțiile UE, a promis să respingă politicile în materie de migrație și mediu și s-a angajat să reducă ajutorul militar acordat Ucrainei din bugetul național, în vreme ce ar putea pune capăt inițiativei cehe de aprovizionare a Kievului cu obuze, scrie Reuters.

Președintele ceh Petr Pavel l-a numit marți pe miliardarul Andrej Babis, liderul partidului populist ANO, în funcția de prim-ministru, un pas important în formarea viitorului guvern, după ce gruparea politică a câștigat alegerile parlamentare din octombrie.

Babis va prelua puterea de la o administrație de centru-dreapta puternic pro-ucraineană după numirea cabinetului său, așteptată săptămâna viitoare.

Babis, în vârstă de 71 de ani, revine la putere după patru ani în opoziție, perioadă în care s-a îndepărtat de centrul liberal și s-a apropiat de forțele de extremă dreapta europene, alăturându-se grupului Patrioții pentru Europa din Parlamentul European.

Cabinetul său va include partidul de extremă dreapta, anti-UE și pro-rus SPD și partidul Automobiliștii, a cărui principală agendă este opoziția față de politicile climatice ale UE.

Pavel a făcut apel la Babis în timpul ceremoniei să mențină relații puternice cu UE și NATO în contextul actual de securitate.

„Trebuie să rezolvăm o serie de probleme, care nu vor fi plăcute pentru public, vor necesita nu numai viziune, ci și curaj, vor necesita să nu punem la îndoială atașamentul nostru față de UE și NATO și o abordare constructivă”, a spus el.

Politicile lui Babis

Babis a declarat că dorește să apere interesele Cehiei atât pe plan intern, cât și pe plan extern, și că dorește ca guvernul său să fie numit la timp pentru a putea participa la summitul liderilor UE din 18-19 decembrie.

„Vom propune UE să rezolve și alte probleme, nu doar ajutorul pentru Ucraina, ci și chestiuni legate de energie, taxa pe valoarea adăugată și scurgerile tarifare”, a declarat Babis.

„UE se preocupă prea mult de cheltuieli și prea puțin de venituri”, a spus el.

Babis a criticat în repetate rânduri instituțiile UE și preferă să trateze cu liderii naționali din cadrul Consiliului European.

El a promis să respingă politicile UE în materie de migrație și mediu.

Noul premier ceh s-a angajat să reducă ajutorul militar acordat Ucrainei din bugetul național și a declarat că noul guvern ar putea pune capăt inițiativei cehe de aprovizionare a Ucrainei cu obuze.

Babis a declarat că schema nu era transparentă și era prea scumpă, dar nu a adoptat o poziție clară cu privire la viitorul proiectului, care beneficiază de un sprijin puternic din partea președintelui.

Problemele legale ale premierului

Pavel l-a numit pe noul prim-ministru după ce Babis a declarat săptămâna trecută că va transfera principalul său activ, Agrofert, un grup de peste 200 de companii din domeniul chimic, alimentar, agricol și alte domenii, către o structură fiduciară, pentru a rezolva un conflict de interese pe care l-ar avea în funcție.

Babis se confruntă cu acuzații privind primirea unei subvenții UE de 2 milioane de euro pentru a ajuta la construirea unui centru de conferințe și divertisment în afara Pragăi, care, potrivit procurorilor, a fost obținută în mod fraudulos.

Babis a restituit suma, dar neagă orice faptă ilegală. O curte de apel a anulat achitarea sa în acest caz și a dispus rejudecarea dosarului, dar Babis ar putea evita rejudecarea dacă parlamentul, controlat de aliații săi, votează împotriva ridicării imunității.