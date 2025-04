Premierul Ciolacu, despre decizia lui Ponta de a proteja Belgradul de inundații: „Când ești prim-ministru iei decizii mai greu de explicat”

Prim-minstrul Marcel Ciolacu a comentat joi decizia din 2014 a fostului premier Victor Ponta, care a spus că în timpul inundațiilor a deschis valea de la Porțile de Fier ca să nu fie inundat Belgradul. În schimb, a fost inundată partea românească, a spus Ponta.

Întrebat într-o conferință de presă la Zalău despre decizia lui Victor Ponta, premierul Ciolacu a spus că unele decizii luate de prim-miniștri sunt „mai greu de explicat”. Ciolacu a adăugat și că nu ar fi făcut acest lucru, potrivit News.ro.

„A fost o decizie guvernamentală luată de primul-ministru Victor Ponta. Eşti prim-ministru, iei decizii câteodată mai greu de explicat. Din punctul meu de vedere, nu aş fi luat această decizie”, a declarat Ciolacu.

Victor Ponta: „Mi-au dat cetățenia sârbă pentru că am făcut ceva extraordinar pentru ei”

Într-un interviu realizat de Robert Turcescu la EVZ, fostul prim-ministru PSD Victor Ponta a declarat că a primit cetățenia sârbă pentru că în 2014 a dat ordin structurilor românești să deschidă valea de la Porțile de Fier, ca să nu se inunde capitala Serbiei. În schimb, a fost inundată partea românească.

„S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul”, a spus Victor Ponta.

Întrebat de ce autoritățile din România nu voiau să deschidă valea de la Porțile de Fier, Victor Ponta a spus că „pentru că se inunda partea românească”.

„Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU (n.red.: inspectoratele pentru situații de urgență), am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa”, a detaliat Ponta.