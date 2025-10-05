Premierul Georgiei amenință opoziția după protestele violente de la Tbilisi: „Mulți trebuie să se aștepte la condamnări”

Protestatarii incendiază baricade și se ciocnesc cu forțele de ordine în timpul unui miting al opoziției, organizat în ziua alegerilor locale, în centrul orașului Tbilisi. Foto: Giorgi Arjevanidze / AFP / Profimedia

Prim-ministrul georgian Irakli Kobakhidzé a promis duminică represalii împotriva opoziţiei după manifestaţiile electorale din ziua precedentă, marcate în special de o încercare a protestatarilor de a pătrunde în palatul prezidenţial, respinsă de poliţie, transmite AFP, conform News.ro.

Zeci de mii de manifestanţi pro-europeni s-au adunat sâmbătă seara în centrul oraşului Tbilisi pentru a protesta împotriva guvernului, în ziua în care au avut loc alegerile locale boicotate de o parte a opoziţiei şi câştigate de partidul aflat la putere, Visul Georgian.

Poliţia a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a împiedica protestatarii să pătrundă în palatul prezidenţial. Au avut loc şi ciocniri între poliţie şi manifestanţi, care au ridicat baricade şi le-au incendiat.

„Mai multe persoane au fost deja arestate, în primul rând organizatorii tentativei de răsturnare a puterii”, a declarat duminică jurnaliştilor prim-ministrul Kobakhidzé. „Nimeni nu va rămâne nepedepsit (…) mulţi alţii trebuie să se aştepte la condamnări”, a adăugat el.

Anterior, el calificase protestele drept „o tentativă de lovitură de stat”, asigurând că acestea fuseseră „planificate de serviciile de informaţii străine”, fără a le numi.

„Această forţă politică, o reţea de agenţi străini, va fi complet neutralizată şi nu va mai avea voie să intervină în politica georgiană”, a continuat el duminică, făcând referire la principalul partid de opoziţie, Mişcarea Naţională Unită (MNU) a fostului preşedinte încarcerat Miheil Saakaşvili.

Sâmbătă, ministrul de Interne a declarat că a deschis o anchetă pentru „apeluri la răsturnarea violentă a ordinii constituţionale şi a autorităţii statului” şi că a arestat cinci lideri ai protestelor, care riscă până la nouă ani de închisoare.

Visul Georgian, aflat la putere din 2012, este acuzat de criticii săi de derapaje autoritare şi de intenţia de a renunţa la ambiţiile ţării de a adera la UE pentru a se apropia de Moscova.

Puterea neagă şi acuză, la rândul său, opoziţia că încearcă să preia puterea prin forţă şi Occidentul că doreşte să utilizeze această fostă republică sovietică din Caucaz pentru a deschide un al doilea front împotriva Moscovei.

Potrivit comisiei electorale, Visul Georgian a obţinut majoritatea în toate municipalităţile participante la alegerile de sâmbătă, care au fost boicotate de mai multe partide de opoziţie.