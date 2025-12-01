Premierul Ilie Bolojan, la două parade în 3 ore. Cum a parcurs cei 340 de km dintre București și Alba Iulia

Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat de la București la Alba Iulia cu un avion Spartan, împreună cu delegația Ministerului Apărării Naționale, a declarat pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Premierul Ilie Bolojan a participat, luni, 1 decembrie, la parada de 1 decembrie de la Arcul de Triumf, care s-a terminat în jurul orei 12.00. După aproximativ două ore, cu puțin timp înainte de ora 14.00, șeful Executivului a ajuns la Alba Iulia, pentru parada militară, de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, unde au fost prezenți peste 1.000 de militari.

Pentru a ajunge la timp, premierul nu a mers cu mașina – distanța dintre cele două orașe este parcursă în aproape cinci ore.

În schimb, premierul Ilie Bolojan a folosit un avion Spartan al Ministerului Apărării Naționale (MApN), alături dedelegația militară care a participat la ceremoniile oficiale ale Zilei Naționale din Capitală și din municipiul Alba Iulia. Informația a fost confirmată pentru HotNews de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, avionul C-27J Spartan este un transportor tactic al Forțelor Aeriene Române, folosit pentru misiuni logistice și deplasări rapide. Aeronava poate transporta până la 60 de militari și este operată de Baza 90 Transport Aerian.

Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie

La sosire în Alba Iulia, premierul a fost întâmpinat de huiduieli și fluierături, o parte dintre oameni scandând „demisia, demisia”. Reacțiile au continuat inclusiv în timpul intonării imnului național.

Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan este huiduit la evenimente publice: situații similare au avut loc în octombrie, la Carei, de Ziua Armatei, și în august, la Constanța, de Ziua Marinei Române.