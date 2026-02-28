Sari direct la conținut
Premierul israelian le cere iranienilor „să înlăture jugul tiraniei”. Mesajul, după un îndemn similar din partea lui Trump

Premierul israelian Benjamin Netanyahu Foto: Julia Nikhinson / AP / Profimedia

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a spus că atacul comun americano-israelian asupra Iranului „va crea condițiile necesare pentru ca bravul popor iranian să-și ia destinul în propriile mâini”, scrie Reuters.

„A venit momentul ca toate segmentele populației din Iran să înlăture jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și iubitor de pace”, a spus Benjamin Netanyahu, într-un mesaj video.

Premierul israelian a lansat același îndemn către poporul iranian și în luna iunie, în timpul războiului de 12 zile.

El și-a început mesajul cu mulțumiri către Donald Trump, pentru „leadership-ul său istoric”.

„Timp de 47 de ani, regimul Ayatollahului a strigat „Moarte Israel”, „Moarte Americii”. Ne-a vărsat sângele, ne-a ucis mulți americani și și-a măcelărit propriul popor. Nu trebuie să permitem acestui regim terorist să dobândească arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga umanitate”, a mai spus premierul Israelian.

Anterior, și Donald Trump le-a transmis iranienilor un îndemn să îndepărteze regimul de la Teheran, precum și un mesaj către Gărzile Revoluționare iraniene: „Alegeți: predați-vă sau muriți”.

