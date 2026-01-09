Premierul Italiei vrea reluarea dialogului între UE și Vladimir Putin

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că Uniunea Europeană ar trebui să reia dialogul la nivel înalt cu Rusia și a pledat pentru numirea unui emisar special în acest sens, potrivit AFP și Reuters.

Ea a spus că este de acord cu președintele francez Emmanuel Macron, care declarase în decembrie că ar fi „util” pentru Europa să reia dialogul cu liderul rus Vladimir Putin în privința războiului din Ucraina.

„Cred că Macron are dreptate în această privință. Cred că a venit vremea ca Europa să discute cu Rusia”, a declarat lidera italiană, într-o conferință de presă.

„Pentru că dacă Europa decide să participe la această fază a negocierilor discutând doar cu una dintre cele două părți mă tem că în cele din urmă contribuția pozitivă pe care o poate aduce va fi limitată”, consideră Giorgia Meloni.

Discuțiile pentru încheierea războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022 s-au întețit din noiembrie, însă Moscova încă nu a semnalat vreo disponibilitate de a face concesii, după ce Kievul a insistat pentru modificarea versiunii inițiale a unui plan american de pace, în care se regăseau principalele cerințe ale Kremlinului.

În plus, partea rusă nu a dat niciun semnal public că ar fi de acord cu un acord de pace care să cuprindă garanțiile de securitate preconizate de aliații Ucrainei, inclusiv prezența unor trupe occidentale pe teritoriul ucrainean.

Un emisar european pentru „dialogul cu Rusia”

Premierul Italiei consideră că UE ar trebui să desemneze un emisar care să discute direct cu președintele Rusiei, pentru a fi evitată confuzia.

„Dacă am face greșeala de a decide, pe de o parte, să redeschidem dialogul cu Rusia și, pe de altă parte, să procedăm într-un mod dezorganizat, i-am face o favoare lui Putin”, a spus Giorgia Meloni. „Am avut această problemă de la început. Prea multe voci care vorbesc, prea multe formate”, a explicat ea.

„De aceea, am fost întotdeauna în favoarea numirii unui emisar special european în chestiunea Ucrainei… cineva care să rezume, care să ne permită să vorbim cu o singură voce”, a adăugat lidera italiană.

Ce a spus despre G7

Printre propunerile înaintate de Statele Unite în noiembrie s-a numărat readmiterea Rusiei în Grupul celor Șapte națiuni înstărite, relansând astfel defunctul G8.

Meloni spune că este „absolut prematur” să se discute despre reprimirea Rusiei în G7.

„Astăzi mi s-ar părea imposibil ca, să zicem, Rusia să adere la G7”, a mai spus ea.

Giorgia Meloni, o susținătoare fermă a Ucrainei încă de la începutul războiului, a spus că Italia nu intenționează să trimită trupe pentru a garanta respectarea unui eventual acord de pace.

Luna trecută, Franța și Marea Britanie au semnat o declarație de intenție cu privire la o viitoare desfășurare de forțe multinaționale în Ucraina după încetarea focului.