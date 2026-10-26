Premierul Luca Niculescu, întâlniri cu Mugur Isărescu și mediul de afaceri

Premierul Luca Niculescu se întâlneşte, luni, cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la sediul BNR şi va avea o întrevedere cu reprezentanţii mediului de afaceri, la Palatul Victoria, potrivit agendei sale publice.

Prim-ministrul urmează să aibă o întrevedere, de la ora 11:00, cu Isărescu, la sediul BNR.

De la ora 14:00, şeful Executivului va avea o întâlnire cu reprezentanţii mediului de afaceri, la Palatul Victoria.

Prim-ministrul Luca Niculescu le-a cerut vineri ministerelor implicate accelerarea eforturilor pentru efectuarea ultimelor plăţi aferente PNRR, accentul fiind pus asupra evaluării cererilor de plată numărul 5 şi 6, stabilirii măsurilor pentru accelerarea evaluării acestora, precum şi remedierii problemelor tehnice şi legislative identificate în relaţia cu Comisia Europeană, conform News.ro.

Premierul a arătat că economia României are nevoie vitală de banii europeni şi trebuie să închidem rapid procedurile de absorbţie a fondurilor PNRR.

Luca Niculescu a anunţat, după preluarea mandatului, că a stabilit din start trei priorităţi majore pentru perioada imediat următoare.

„Închiderea PNRR fără pierderi, motiv pentru care activăm din această săptămână o echipă operativă dedicată pentru a răspunde rapid Comisiei Europene şi a debloca miliardele de euro din ultimele două cereri de plată, accelerarea absorbţiei din Politica de Coeziune 2021–2027, prin monitorizarea săptămânală a stadiului proiectelor, pregătirea şi negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual (2028–2034), o miză de peste 60 de miliarde de euro pentru modernizarea României în următorul deceniu”, a spus Niculescu.

Șeful Guvernului a declarat, imediat după învestirea guvernului, că „bugetul pentru anul viitor este obligatoriu şi toate partidele înţeleg acest lucru”.

„Cred că unul dintre motivele pentru care această criză a luat sfârşit este şi pentru că apărea iminenţa unor probleme foarte, foarte mari în economie. Deci, să nu mă hazardez, să nu spun că nu-mi fac nicio grijă că bugetul va fi adoptat, dar este o prioritate majoră a acestui guvern şi cred că toate partidele responsabile se vor uita foarte atent la acest buget care, după cum am spus, va respecta angajamentele asumate în aşa fel încât să continuăm pe ţinta de deficit pe care ne-am propus-o, pe care ne-am asumat-o, dar în acelaşi timp relansând şi făcând ca românilor să le fie mai bine în anii care vin”, a afirmat Niculescu, la finalul primei şedinţe de Guvern.