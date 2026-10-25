Premierul Marii Britanii cere o discuție sinceră despre libera circulație în UE: „Ceva s-a schimbat, nu-i așa?”

Premierul Regatului Unit, Andy Burnham, s-a declarat deschis la reintroducerea normelor privind libera circulație ale Uniunii Europene în cadrul viitoarelor relații dintre Regatul Unit și UE, potrivit ziarului britanic Sunday Times și AFP.

Liderul Partidului Laburist s-a angajat să prezinte diferite opțiuni pentru relații mai strânse cu Europa, înaintea foarte așteptatului summit între Regatul Unit și UE care va avea loc la Bruxelles luna viitoare.

Burnham, care a menționat chiar posibilitatea ca Regatul Unit să solicite într-o zi reintegrarea în UE, a considerat că țara trebuie să aibă „o discuție sinceră” cu privire la modul în care a evoluat imigrația către Regatul Unit de la Brexit.

Imigrația a fost unul dintre principalele motive pentru care britanicii au votat, cu o majoritate strânsă, în favoarea ieșirii din UE la referendumul din 2016, inițiat de conservatori.

„Balanța migrației s-a schimbat, nu-i așa?”

Potrivit lui Andy Burnham, imigrația în Regatul Unit este „diferită” de la ieșirea din UE, la începutul anului 2020.

„Era un tip de imigrație care poate nu era atât de dificil (ca astăzi)”, a declarat el pentru Sunday Times. „O migrație circulară, în care oamenii veneau și apoi plecau, acum este ceva diferit”.

„Balanța migrației s-a schimbat, nu-i așa, de atunci? Cred că trebuie pur și simplu să avem o discuție sinceră pe această temă”.

Burnham, în funcție din luna iulie, s-a angajat să respecte programul electoral din 2024 cu care a câștigat alegerile predecesorul său Keir Starmer, care excludea revenirea la libera circulație, aderarea la piața unică sau o uniune vamală cu UE.

Acest lucru înseamnă că ar putea încerca să obțină un mandat pentru orice schimbare majoră în relația Regatului Unit cu UE în cadrul următoarelor alegeri parlamentare, care deocamdată nu sunt prevăzute înainte de 2029.

Exclude ideea intrării în Schengen sau în zona euro

Burnham a declarat pentru Sunday Times că „nu se vede recomandând vreodată ceva care ar implica aderarea” la zona euro sau la spațiul Schengen fără frontiere, din care Regatul Unit nu făcea parte înainte de Brexit.

Nigel Farage, liderul partidului anti-imigrație Reform UK, a calificat declarațiile lui Andy Burnham privind libera circulație drept „o trădare totală a Brexitului britanic”.

Domnul Burnham și liderii UE speră să încheie acorduri privind alimentele și băuturile, mobilitatea tinerilor și schimbul de cote de emisii cu ocazia întâlnirii din 20 noiembrie.