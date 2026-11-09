Fratele lui Viktor Orbán a fost reținut, anunță premierul Péter Magyar. Fostul prim-ministru acuză că el este „ținta”

Ancheta care îl vizează pe Áront Orbán, fratele mai mic al fostului premier maghiar, ține de un caz legat de traficul de persoane, în care acesta este suspectat că facilita obținerea de vize pentru cetățeni străini, potrivit presei maghiare.

Premierul ungar Péter Magyar a anunțat luni dimineață că Áront Orbán, fratele fostului prim-ministru Viktor Orbán a fost reținut de autorități.

„Conform informațiilor apărute în presă, fratele lui Viktor Orbán, Áront Orbán, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane”, a scris Magyar pe Facebook.

Ulterior, el a postat un nou mesaj, spunând că „Viktor Orbán a confirmat că autoritățile de anchetă l-au reținut pe fratele său mai mic, Áront Orbán”.

„Fostul prim-ministru, desigur, în stilul său caracteristic, a arătat imediat cu degetul spre alții și, ca un curajos luptător, s-a prezentat imediat ca o victimă”, a scris Magyar.

Viktor Orban: „Eu sunt ținta”

Viktor Orbán postase tot luni dimineață un mesaj în care acuza că guvernul încearcă să-și ascundă propriile scandaluri și că autoritățile îl țintesc în mod special pe el: „Eu sunt ținta, fratele meu este doar o unealtă”.

Ce au spus autoritățile

Poliția și procurorii nu au confirmat deocamdată reținerea lui Áront Orbán.

Conform unui comunicat, anchetatorii Biroului Național de Investigații (NNI) și angajații Oficiului Național pentru Recuperarea și Protecția Bunurilor (NVVH) au desfășurat simultan acțiuni de anchetă în cadrul a două proceduri penale aflate în curs.

La Budapesta, precum și în două localități din Pesta, au fost reținute mai multe persoane, au mai spus oficialii, care au precizat că ancheta vizează un caz legat de traficul de persoane.

Autoritățile au anunțat că vor oferi mai multe informații despre detaliile infracțiunilor și despre acțiunile de anchetă desfășurate pe parcursul zilei, probabil în cursul după-amiezii.

Cazul în care este implicat Áron Orbán

Publicația Kontroll.hu este cea care a scris că Áront Orbán a fost vizat de percheziții și ar fi fost reținut.

Anterior, publicația Telex a scris despre cazul în care ar fi fost implicat fratele lui Orbán.

Potrivit Telex, câțiva întreprinzători maghiari i-au promis unui recrutor străin de forță de muncă că pot rezolva cererile de viză pentru un număr mare de muncitori, cu ajutorul lui Áront Orbán.

Potrivit acestor informații, fratele mai mic al fostului prim-ministru e acuzat că a înscris cetățeni vietnamezi la un curs de două zile de prim ajutor organizat de Universitatea din Pécs, pentru a le facilita obținerea vizei Schengen.

Telex a obținut dovezi că Áront Orbán și firma lui erau în legătură cu cei implicați și au făcut demersuri pentru obținerea vizelor.

Scandalul a izbucnit după ce în octombrie 2024 a apărut o înregistrare în care Áront vorbea, în Cabinetul Premierului, cu Dávid Héjj, un apropiat al lui Viktor Orbán, despre cereri de viză blocate de mult timp.