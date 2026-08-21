Premierul polonez critică Germania pentru ancheta împotriva celor care au sabotat Nord Stream: „Celor care l-au construit ar trebui să le fie rușine”

Donald Tusk a afirmat că cei care au construit conducta ar trebui trași la răspundere, nu cei care au distrus-o, potrivit unor afirmații citate de publicația polonă TVP World.

Declarațiile sale au venit în urma arestării, miercuri, în Croația, a unui ucrainean suspectat de implicare în sabotajul conductei Nord Stream din 2022, în baza unui mandat european de arestare emis de Germania.

Suspectul, identificat de procurorii germani drept Vladimir Z., a fost reținut anterior în Polonia, în septembrie 2025, însă un tribunal din Varșovia a refuzat extrădarea sa în Germania și a dispus eliberarea sa în luna următoare.

Întrebat joi dacă mai consideră că suspectul nu ar trebui să răspundă penal, Tusk a afirmat că nu și-a schimbat poziția.

„Nu îmi voi schimba părerea în această privință și consider că celor care au construit această conductă ar trebui să le fie rușine, nu cei care au scos-o din funcțiune”, a precizat premierul polonez.

Critici pentru Germania

Polonia s-a opus proiectului Nord Stream 2 și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a împiedica construirea acestuia, avertizând că acesta ar adânci dependența Europei de energia rusă.

„Germania avea o opinie diferită la momentul respectiv. Și-au schimbat părerea, dar prea târziu”, a spus el. „Dar Germania nu ar trebui, cu siguranță, să îi urmărească penal pe cei care, într-o situație în care țara lor a fost atacată, întreprind o acțiune sau alta.”

Suspectul, care neagă implicarea și susține că se afla în Ucraina în momentul exploziilor, este căutat de procurorii federali germani sub suspiciunea de participare la provocarea unei explozii, sabotaj anticonstituțional și distrugerea unor structuri.

Procurorii germani susțin că acesta era un scafandru profesionist și făcea parte dintr-un grup care a plasat explozibili pe conductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, în apropierea insulei daneze Bornholm.

Ce este Nord Stream

Cele două conducte Nord Stream au fost construite pentru a transporta gazul natural rusesc direct în Germania prin Marea Baltică.

Explozia din septembrie 2022, la șapte luni după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei, a provocat ruperea a trei dintre cele patru conducte care alcătuiesc Nord Stream 1 și 2.

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii. Kievul a negat orice implicare a statului, afirmând că propria sa anchetă nu a găsit până în prezent nicio dovadă că autoritățile sau oficialii ucraineni au fost în spatele exploziilor.

Nord Stream 1 a fost o rută majoră pentru exporturile de gaze rusești către Europa, în timp ce Nord Stream 2 a fost finalizat, dar nu a intrat încă în exploatare comercială.