Ucrainean căutat în ancheta privind atacul asupra Nord Stream, arestat pe platoul de filmare a unui thriller hollywoodian inspirat din acţiunea de sabotaj

Ucraineanul arestat miercuri în Croaţia, sub suspiciunea că ar fi fost implicat în actul de sabotaj împotriva gazoductului rusesc Nord Stream în 2022, ar fi fost reţinut în timpul filmărilor la un thriller hollywoodian despre explozia conductelor, potrivit informaţiilor difuzate joi de presa germană, scrie AFP.

Volodimir Z., scafandru de profesie, este suspectat de Parchetul federal german că a „provocat, în grup organizat, o explozie, a comis un act de sabotaj neconstituţional şi de distrugere a unei infrastructuri”, citează Agerpres.

Potrivit unui articol publicat miercuri de către Legal Tribune Online (LTO), o revistă germană dedicată dreptului şi justiţiei, se pare că el a fost „arestat în Croaţia în timpul filmărilor la un thriller despre explozia Nord Stream”.

Contactat de AFP pe acest subiect, Parchetul german nu a reacţionat pe moment.

La 26 septembrie 2022, la şapte luni după invazia rusă în Ucraina, patru scurgeri enorme de gaze, precedate de explozii subacvatice, au avut loc la câteva ore distanţă una de alta pe Nord Stream 1 şi 2, conducte care transportă cea mai mare parte a gazului rusesc către Europa.

Filmul care spune povestea unei „misiuni subacvatice periculoare”

LTO a relatat că, în primele zile ale lunii august, „au început filmările la un nou thriller politic de ficţiune cu vedetele hollywoodiene Sean Penn şi Adrien Brody”, intitulat „Snake Island” (Insula Șerpilor).

Filmul ar urma să fie regizat de americanul Doug Liman, cunoscut în special pentru „Mr. & Mrs. Smith” şi „The Bourne Identity” cu Matt Damon.

Potrivit LTO, „Snake Island” narează despre o „echipă de scafandri ucraineni care operează clandestin, lansându-se într-o misiune periculoasă subacvatică în timp ce tensiunile dintre Rusia şi Ucraina se agravează”.

🎬 Adrien Brody and Sean Penn are filming a thriller about the Nord Stream pipeline sabotage



The Hollywood stars were spotted filming in central Zagreb. The project is Snake Island, a political thriller directed by Doug Liman, known for The Bourne Identity, Edge of Tomorrow, and… pic.twitter.com/pOg9hda0Xc — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026

Într-un articol publicat joi, săptămânalul Spiegel descrie „bariere antitanc instalate pe trotuare, bărbaţi în uniformă de camuflaj care aşteaptă la colţul străzii”, toate „pentru a evoca războiul” pentru Hollywood.

Filmările au început la Zagreb, capitala Croaţiei, după care s-au mutat spre coastă, mai precis la Pula, unde poliţia regională a anunţat miercuri că a reţinut o persoană într-un complex turistic.

Cu toate acestea, autorităţile nu au fost în măsură „să confirme identitatea persoanei reţinute”, în prezent „efectuându-se verificări pentru a se confirma că este într-adevăr persoana vizată de un mandat european de arestare emis de Curtea Federală de Justiţie”, conform AFP.

Man arrested over Nord Stream bombing was consultant on film about it starring Sean Penn – Volodymyr Zhuravlev had been consulted on Snake Island, a dramatised reconstruction of incident https://t.co/nzcsMPXHqh pic.twitter.com/FjqiHzJvXX — George Roussos (@baphometx) August 20, 2026

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