Donald Tusk, indignat de o decizie din Ucraina care a ajuns să fie criticată chiar și de Ministerul de Externe de la Kiev

Premierul polonez Donald Tusk a reacționat miercuri cu indignare la o decizie a orașului Liov prin care anul 2027 va fi dedicat unor luptători din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial considerați responsabili pentru masacrarea polonezilor în vestul Ucrainei, informează DPA.

„Acest lucru dăunează Ucrainei și face jocul celor care îi doresc răul”, a declarat Tusk pentru Agenția Poloneză de Presă (PAP).

Ministerul de Externe al Ucrainei a criticat, de asemenea, decizia, calificând-o drept „contraproductivă” și avertizând că aceasta subminează eforturile de consolidare a relațiilor dintre Ucraina și Polonia.

Ministerul ucrainean a subliniat că rezoluția a fost adoptată la nivel regional, de către o autoritate locală. Nici Ministerul de Externe, nici alte instituții guvernamentale centrale nu au fost consultate cu privire la impactul pe care aceasta l-ar putea avea asupra relațiilor cu Polonia, a precizat instituția condusă de Andrii Sîbiga, potrivit Agerpres.

Marți, consiliul regional din Liov a declarat anul 2027 drept Anul Armatei Insurgenților Ucraineni (UPA) și al comandantului acesteia, Roman Șuhevici. Decizia marchează împlinirea a 85 de ani de la înființarea UPA și a 120 de ani de la nașterea lui Șuhevici.

El a comandat UPA în perioada 1943-1950. Organizația a comis masacre împotriva populației poloneze locale în ceea ce este astăzi vestul Ucrainei.

Anterior, Șuhevici a fost unul dintre comandanții batalionului ucrainean de voluntari „Nachtigall” („Privighetoarea”), care a participat la invazia Germaniei în Uniunea Sovietică, în cadrul Wehrmachtului, și a fost implicat în persecutarea evreilor.