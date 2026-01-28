Premierul slovac s-a declarat șocat de starea psihologică a lui Trump, după o întâlnire la Mar-a-Lago, au spus diplomați UE / Fico neagă și acuză „minciunile presei liberale” / Ce spune Casa Albă

Prim-ministrul Slovaciei le-a spus liderilor UE la summitul de săptămâna trecută că întâlnirea cu Donald Trump l-a șocat din cauza stării mentale a președintelui american, au declarat cinci diplomați europeni informați despre conversație, citați de Politico. Robert Fico a negat că ar fi spus așa ceva, iar Casa Albă a respins de asemenea „informațiile false”.

Robert Fico, unul dintre puținii lideri UE care susțin frecvent pozițiile lui Trump, s-a declarat îngrijorat de „starea psihologică” a președintelui american, au spus doi diplomați europeni, potrivit publicației pe teme europene Politico.

Fico a folosit cuvântul „periculos” pentru a descrie impresia pe care i-a lăsat-o președintele SUA în timpul întâlnirii față în față de la Mar-a-Lago din Florida, pe 17 ianuarie, potrivit celor doi diplomați.

Conversația dintre Fico și omologii săi europeni a avut loc la Bruxelles, pe 22 ianuarie, în marja unui summit de urgență al UE organizat pentru a discuta relațiile transatlantice în urma amenințărilor lui Trump de a anexa Groenlanda.

Prim-ministrul slovac a făcut aceste declarații în cadrul unei întâlniri informale separate între unii lideri și înalți oficiali ai UE, și nu în cadrul discuțiilor oficiale de la masa rotundă, au afirmat diplomații.

Deși niciunul dintre diplomații care au vorbit cu Politico nu a fost prezent, liderii i-au informat separat cu privire la conținutul conversației la scurt timp după aceasta.

Fico acuză „portalul liberal” Politico

Politico a scris că biroul lui Fico nu a răspuns la solicitările de comentarii. Premierul a reacționat miercuri pe Facebook însă, după publicarea articolului.

„Resping cu tărie minciunile portalului liberal Politico, plin de ură și pro-Bruxelles”, a scris Fico.

„Chiar ieri a trebuit să resping minciunile noului star liberal pro-Bruxelles, P. Magyar. După 24 de ore, trebuie să resping cu tărie minciunile portalului Politico despre modul în care am evaluat întâlnirea cu președintele SUA la un summit informal la Bruxelles. Nimeni nu a auzit nimic, nimeni nu a văzut nimic, nu există martori, dar nimic nu a împiedicat portalul POLITICO să inventeze minciuni”, a scris acesta.

„Sunt de acord cu multe dintre strategiile președintelui SUA, cu altele nu. Mă așteptam sincer ca vizita mea în SUA să fie anulată după declarația mea fără echivoc față de Venezuela. Nu s-a întâmplat acest lucru, de aceea apreciez și mai mult întâlnirea cu președintele american”, a spus premierul slovac.

„Scopul Politico este doar acela de a distruge relațiile constructive pe care Slovacia le are cu toate cele patru cărți ale lumii. Acest lucru privește și interesul Slovaciei de a-și diversifica programul nuclear pașnic și de a coopera cu SUA”, a spus el.

Casa Albă: „Știri complet false”

Comentariile lui Fico au căpătat greutate deoarece acesta este unul dintre cei mai mari susținători ai lui Trump din Europa. Acum un an, Fico a vorbit la o conferință a conservatorilor americani și a spus că „președintele vostru face un mare serviciu Europei”.

Casa Albă a respins informațiile.

Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat: „Acestea sunt știri complet false provenite de la diplomați europeni anonimi care încearcă să se facă remarcați. Întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost pozitivă și productivă”.

Un înalt funcționar al administrației care a participat la întâlnirea dintre Trump și Fico, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a descrie conversația, a declarat că nu își amintește niciun moment penibil sau schimb de replici nepotrivite.

Acesta a afirmat că întâlnirea, solicitată de Fico, a fost plăcută, normală și a inclus câteva schimburi de replici vesele, care au fost surprinse de un fotograf al Casei Albe.

Fico părea să fie „traumatizat” de întâlnirea cu Trump, a spus în schimb unul dintre diplomații europeni.

Fico a sus că Trump „nu era în toate mințile” a spus un diplomat, folosind cuvintele comunicate de liderul lor, care a fost direct implicat în conversație.

Îngrijorarea europenilor

Preocupările private ale lui Fico contrastează cu relatarea publică a vizitei sale la Mar-a-Lago, pe care a făcut-o prin intermediul unei postări oficiale pe Facebook.

În acel videoclip, Fico a spus că invitația sa la reședința lui Trump din Florida este un semn de „mare respect și încredere” din partea președintelui SUA.

Cei doi lideri au discutat despre Ucraina, precum și despre opinia lor comună că UE se află într-o „criză profundă” în cadrul a ceea ce Fico a numit „discuții informale și deschise”.

Fico, care a semnat un acord de cooperare nucleară civilă cu Washingtonul în timpul călătoriei sale în SUA, nu a menționat în clip afirmațiile lui Trump cu privire la Groenlanda sau despre operațiunea sa de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro, de la începutul lunii ianuarie.

El a spus că discuțiile s-au concentrat pe probleme precum Ucraina, afirmând că Washingtonul i-a solicitat opinia deoarece Slovacia „nu este un papagal al Bruxelles-ului” – ceea ce înseamnă că nu repetă pozițiile instituțiilor UE.

Chiar și fără declarațiile lui Fico, liderii și înalții oficiali europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de „impredictibilitatea” președintelui american, a spus un alt diplomat al UE.

Temerile cu privire la starea de sănătate a președintelui SUA „devin rapid un subiect tot mai discutat la toate nivelurile”, a declarat un oficial al UE implicat în discuțiile politice de la Bruxelles și dintre capitale.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a negat în repetate rânduri și cu fermitate că suferă de vreo afecțiune care îi afectează capacitatea cognitivă, declarând săptămâna aceasta pentru New York Magazine că nu suferă de Alzheimer.