Premierul Slovaciei susține că „unii politicieni occidentali” vor un război între NATO și Rusia, după „eșecul strategiei” din Ucraina

Premierul slovac Robert Fico susține că unii politicieni occidentali își doresc „un conflict între NATO și Rusia” după „eșecul” a ceea ce el susține că a fost o „strategie de a distruge Rusia prin războiul din Ucraina”, a transmis Reuters.

Liderul slovac, care a menținut relații cordiale cu Rusia și refuză să se opune sprijinului militar pentru Ucraina, afirmase în aceasă săptămână că Europa este mai aproape ca niciodată de un război de amploare, care să erupă din conflictul din Ucraina.

În mesajul său video de sâmbătă, Robert Fico a declarat: „Ne confruntăm cu un pericol mortal”, în timp ce privim Occidentul cum „toarnă gaz pe foc” prin sprijinul său pentru Ucraina.

Premierul Slovaciei susține că acest sprijin nu a dus la niciun rezultat.

„Eșecul strategiei de a distruge Rusia prin războiul din Ucraina i-a făcut pe unii politicieni occidentali să creadă că, dacă obiectivul nu poate fi atins prin intermediul armatei ucrainene și al sprijinului deplin pentru aceasta, atunci trebuie făcut orice efort pentru a declanșa un conflict între NATO și Rusia”, a adăugat Fico.

„Încearcă să transforme acest război într-un conflict între Rusia și NATO”

Robert Fico a subliniat că războiul din Ucraina nu este războiul Slovaciei și nici al NATO.

„Anumiți susținători ai războiului, din cadrul NATO, încearcă, cu orice preț, să transforme acest război într-un conflict între Rusia și NATO”, a continuat oficialul slovac.

Fico spusese în această săptămână că o incursiune cu drone ar putea duce la activarea clauzei de apărare colectivă a NATO și că vrea să împiedică implicarea Slovaciei, țară care se învecinează cu Ucraina, într-un conflict armat.

Sâmbătă, el a afirmat că este ușor să creezi un pretext pentru a începe un război și a reiterat că Slovacia nu își va trimite soldații să lupte pe baza unui pretext fabricat.

Vineri, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Rusia își intensifică atacurile hibride împotriva Europei.

Joi, premierul polonez Donald Tusk a spus, invocând servicii secrete al căror nume nu l-a precizat, că Rusia intenționează să lanseze atacuri hibride cu drone și rachete împotriva țărilor care sprijină Ucraina.