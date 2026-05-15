Premierul Spaniei, mesaj tranșant despre boicotarea Eurovision: „Suntem de partea cea bună a istoriei”

Prim-ministrul Pedro Sanchez a vorbit despre decizia „coerentă” a Spaniei de a boicota ediția din acest an a Concursului Muzical Eurovision, invocând „angajamentul” țării „faţă de drepturile omului şi dreptul internaţional”.

Spania, Islanda, Irlanda, Ţările de Jos şi Slovenia au decis să nu participe la Eurovision 2026, în semn de protest faţă de prezența Israelului în competiție. Astfel, ca urmare a celor cinci retrageri, la ediția de la Viena au luat startul doar 35 de țări, cel mai mic număr de la extinderea formatului, în 2004, potrivit AFP.

„Anul acesta, aşadar, va fi diferit. Da, nu vom fi la Viena, dar o vom face cu convingerea că suntem de partea cea bună a istoriei”, a declarat premierul Spaniei într-un videoclip distribuit pe platforma X, citat de News.ro.

„Spania nu participă la Concursul Eurovision deoarece angajamentul nostru faţă de drepturile omului şi dreptul internaţional se exprimă şi prin cultură”, a adăugat Pedro Sanchez.

„Nu putem rămâne indiferenți”, spune premierul Pedro Sanchez

El susține că Eurovision, aflat în acest an la a 70-a aniversare, „a fost creat tocmai pentru a promova pacea”, însă, „în faţa războiului ilegal şi a genocidului, tăcerea nu este o opţiune”.

„Nu putem rămâne indiferenţi faţă de ceea ce se întâmplă în Gaza şi în Liban. Este o chestiune de coerenţă, de responsabilitate şi de umanitate”, a adăugat șeful guvernului de la Madrid, susținând totodată că Eurovision a pierdut anul acesta „susținerea multor fani din toată Europa”.

Spre deosebire de televiziune publice din Țările de Jos și Islanda, cele din Spania, Irlanda și Slovenia au decis să nu difuzeze gala. În timpul finalei de sâmbătă, postul spaniol RTVE va difuza „Casa Muzicii”, pe care o descrie într-un comunicat oficial drept o versiune serial a emisiunii sale muzicale speciale din noaptea de Revelion.