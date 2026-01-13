Premierul susține achiziționarea unei aeronave prezidențiale. „Pot să-l folosească toți demnitarii/ Nu trebuie luate niște avioane foarte mari”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la TVR 1, că aproape toate ţările europene au avioane oficiale, folosite pentru reprezentarea statului, iar România poate să aibă şi ea un astfel de avion.

Bolojan a fost întrebat dacă România îşi permite un avion oficial pentru demnitarii statului, dacă are nevoie de un astfel de avion, având în vedere situaţia de săptămâna trecută când preşedintele Nicuşor Dan a stat blocat o zi întreagă la Paris pentru că avionul Spartan nu a a putut decola din cauza vremii.

„Gândiţi-vă că aproape toate ţările europene au avioane care sunt folosite pentru reprezentarea statului. Şi România poate să aibă un astfel de avion. Pot să-l folosească toţi demnitarii, nu se întâmplă nimic, poate să fie administrat de către Ministerul Apărării, de Armată, pentru că oricum trebuie să-şi facă orele de pilotaj, deci poate avea mai multe destinaţii. Aici întotdeauna este o decizie care ţine de o analiză cost-beneficiu. Gândiţi-vă că dacă avioanele pe care le-am închiriat de lungul anilor pentru curse de genul acesta, ar fi fost folosiţi banii pentru a lua un astfel de avion într-un leasing, probabil că n-am fi ieşit foarte diferit. Deci aici, exact ca şi într-o analiză de business, trebuie făcută analiză şi luate deciziile, dar ieşind dintr-o zonă de populism”, a spus premierul, citat de Agerpres.

El a menţionat că se poate face o astfel de analiză în acest moment, deşi nu aceasta este cea mai importantă problemă a ţării.

„În mod evident se poate face o analiză. Există documentaţiile pregătite, înţeleg, de vreo 10 ani de zile. Când s-au luat astfel de decizii să se ia, nu ştiu, un avion sau două, nu trebuie luate nişte avioane din astea foarte mari, ci trebuie luate nişte avioane decente, în care să rezolvi atât un cost decent, dar şi un aspect de reprezentare a României, pentru că, într-adevăr, şi asta contează în anumite situaţii. Dar nu aceasta este cea mai importantă problemă a ţării noastre. Avem problemele care ţin de cetăţenii noştri. Deci, să trecem aceste luni cu bine, să menţinem o stabilitate, să ne ocupăm de lucrurile serioase, mai mult motor şi mai puţin claxoane şi, într-adevăr, să facem ceea ce trebuie pentru ţara noastră. Asta cred că aşteaptă românii de la noi”, a conchis acesta.