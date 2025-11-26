Premierul Tusk dă asigurări că UE nu va impune Poloniei legiferarea căsătoriilor gay. Soluțiile alternative luate în calcul la Varșovia

Premierul polonez Donald Tusk a asigurat miercuri că UE „nu poate impune nimic” ţării sale, după ce Curtea de Justiţie a UE (CJUE) a decis marţi că toate statele membre ale blocului comunitar trebuie să recunoască legal căsătoriile între persoanele de acelaşi sex încheiate într-un alt stat membru al UE, relatează agenţia EFE, relatează Agerpres.

Vorbind la o conferinţă de presă la Varşovia, Tusk a afirmat că „Polonia va respecta verdictele şi hotărârile instanţelor europene”, dar a adăugat că, atunci când cupluri de acelaşi sex căsătorite în alte ţări vor ajunge în Polonia, „vom dori să le tratăm cu respect deplin şi va trebui să o facem, dar şi în conformitate cu legile poloneze”.

Premierul Tusk, un politician liberal pro-european şi fost preşedinte al Consiliului European, a mai spus că va solicita Ministerului de Externe un raport detaliat despre consecinţele recentei hotărâri a CJUE, dar şi-a îndemnat concetăţenii la calm, amintind că este vorba despre „o temă care generează multă diviziune şi emoţii puternice”.

Hotărârea CJUE, emisă într-un caz care îşi are originea în Polonia, stabileşte că un stat membru al UE are obligaţia de a recunoaşte căsătoriile între persoane de acelaşi sex efectuate legal într-un alt stat membru, inclusiv în situaţia în care legislaţia naţională nu recunoaşte astfel de căsătorii, cum este cazul Poloniei.

Instanţa europeană invocă în verdictul său că refuzul de recunoaştere a acestor căsătorii de către orice stat UE ar încălca libertatea de circulaţie şi de reşedinţă, precum şi dreptul fundamental la respectarea vieţii private şi de familie.

Premierul Tusk a mai declarat că „guvernul polonez lucrează la propria legislaţie care va reglementa aceste chestiuni într-un mod în care majoritatea polonezilor, prin majoritatea parlamentară, îl consideră adecvat”.

El s-a referit astfel la un proiect de lege aflat în lucru şi care ar reglementa un aşa-numit „statut de partener apropiat” sau „acord de concubinaj”, care să stabilească drepturi parţiale în cazul cuplurilor necăsătorite, inclusiv cele de acelaşi sex, în chestiuni precum proprietatea, folosirea spaţiilor locative sau pensia alimentară. În acest proiect nu se vor regăsi chestiuni precum adopţia sau custodia copiilor.