Gala premiilor Grammy 2026 l-a scos din sărite pe Trump. „Este aproape la fel de prost ca Jimmy Kimmel”

Cea de-a 68-a ediție a galei de decernare a premiilor Grammy care s-a desfășurat duminică seară la Los Angeles l-a enervat pe presedintele american Donald Trump, care a fost ținta prezentatorului Trevor Noah în monologul de deschidere.

Chiar imediat după ce au fost decerenate ultimele premii Grammy, Trump a scris pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, a catalogat gala drept „cea mai proastă” și „practic imposibil de urmărit”, potrivit The Hollywood Reporter.

„Premiile Grammy sunt cele mai proaste, practic imposibil de urmărit! CBS are noroc că nu mai difuzează această porcărie”, a scris Trump, referindu-se la ultima ediție a premiilor Grammy difuzată anul trecut de CBS.

„Prezentatorul, Trevor Noah, oricine ar fi el, este aproape la fel de prost ca Jimmy Kimmel la premiile Oscar cu audiență scăzută”, a continuat el. „Noah a spus, INCORECT, despre mine, că Donald Trump și Bill Clinton au petrecut timp pe Insula Epstein. GREȘIT!!! Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar eu nu am fost niciodată pe Insula Epstein, nici în apropierea ei, și până la declarația falsă și defăimătoare de astă-seară, nu am fost niciodată acuzat că aș fi fost acolo, nici măcar de către mass-media care difuzează știri false.”

Ce a spus Trevor Noah

Apoi Trump l-a atacat pe prezentatorul ceremoniei pentru gluma pe care acesta a făcut-o după ce premiul pentru „Cântecul anului” i-a fost acordat lui Billie Eilish.

„Iată, piesa anului! Felicitări, Billie Eilish. Uau. Este un premiu Grammy pe care îl dorește fiecare artist, aproape la fel de mult cum Trump dorește Groenlanda”, a spus Noah în timpul transmisiunii televizate.

„Ceea ce are sens, deoarece, de când Epstein a murit, el are nevoie de o nouă insulă pe care să se distreze cu Bill Clinton. Ți-am spus, este ultimul meu an! Ce ai de gând să faci în privința asta?”, a adăugat comediantul.

După show, în postarea sa de pe Truth Social, liderul american a amenințat că îl va da în judecată.

„Noah, un ratat total, ar fi bine să-și verifice informațiile și să o facă repede. Se pare că o să-mi trimit avocații să-l dea în judecată pe acest prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat, și o să-l dau în judecată pentru o sumă mare de bani. Întreabă-l pe Little George Slopadopolus și pe alții cum a funcționat totul. Întreabă și CBS! Pregătește-te, Noah, o să mă distrez cu tine!”, a amenințat Trump.

Premiile Grammy 2026. Proteste fără precedent ale artiștilor împotriva politicilor lui Trump

Unii artiști nu s-au ferit să abordeze subiecte politice la premiile Grammy 2026. În special pe covorul roșu, vedete precum Billie Eilish, Justin și Hailey Bieber, Finneas și Kehlani au purtat insigne pe care scria „ICE Out”, în semn de protest împotriva agenților federali, după uciderea a doi cetățeni americani, Renée Good și Alex Pretti, în Minneapolis de către membri ai forțelor de ordine federale.

Billie Eilish și Bad Bunny au fost doi dintre cei mai mari câștigători ai serii, care au abordat tema ICE în discursurile lor după ce au primit premii.

În timp ce urca pe scenă pentru a primi premiul Grammy pentru piesa anului, „Wildflower”, cântăreața a spus: „Oricât de recunoscătoare mă simt, sincer nu simt nevoia să spun nimic, dar nimeni nu este ilegal pe un teritoriu furat… Este foarte greu să știu ce să spun și ce să fac în acest moment, dar simt o mare speranță în această sală.”

„Vocile noastre contează cu adevărat, iar oamenii contează”, a continuat Eilish. „La naiba cu ICE”, a adăugat ea, ultimele două cuvinte fiind cenzurate în transmisiunea CBS.

„Nu suntem sălbatici”

Bad Bunny a câștigat râvnitul premiu pentru albumul anului, devenind primul album în limba spaniolă care a obținut această distincție.

Și artistul născut în Puerto Rico, teritoriu al SUA, a avut un mesaj împotriva agenților federali. „Înainte de a-i mulțumi lui Dumnezeu, voi spune afară cu ICE.”

„Nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem străini, suntem oameni și suntem americani”, a continuat Bad Bunny.

„Ura devine mai puternică cu cât este mai multă ură. Singurul lucru mai puternic decât ura este iubirea. Așadar, trebuie să fim diferiți. Dacă luptăm, trebuie să o facem cu iubire. Nu îi urâm. Ne iubim poporul. Ne iubim familia, și asta este calea de a o face cu iubire. Nu uitați asta, vă rog. Mulțumesc”, a mai spus rapperul.