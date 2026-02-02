VIDEO „ICE Out”: Proteste fără precedent ale artiștilor la Premiile Grammy împotriva politicilor lui Trump / Bad Bunny: „Nu suntem animale, suntem oameni”

Cântărețul din Puerto Rico, care a câștigat și trofeul pentru „albumul anului”, a ținut un discurs anti-ICE pe scena premiilor Grammy din Los Angeles Foto: Profimedia

Cea de-a 68-a ediție a Premiilor Grammy s-a transformat duminică seară într-un manifest politic fără precedent față de politicile lui Trump și acțiunile ICE. Bad Bunny, care a scris istorie cu primul album în spaniolă numit „Albumul Anului”, și-a folosit discursul pentru a vorbi despre migranți. La fel a făcut și cântăreața americană Billie Eilish și artista britanică Olivia Dean, scrie The Guardian și BBC.

„Înainte de a-i mulțumi lui Dumnezeu, voi spune ICE out. Nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereștri. Suntem oameni și suntem americani”, a declarat artistul portorican Bad Bunny, pe numele său real Benito Ocasio, pe scena Grammy, după ce a câștigat trofeul pentru „cel mai bun album musica urbana”.

Bad Bunny a dedicat trofeul „tuturor oamenilor care au trebuit să-și părăsească casa, pământul și țara pentru a-și urma visele” și a subliniat că singura forță capabilă să învingă ura este compasiunea. „Dacă luptăm, trebuie să o facem cu iubire. Nu îi urâm pe ei, ci ne iubim poporul și familiile”.

Mai târziu, în timpul galei premiilor Grammy, el a devenit primul muzician din istoria de 68 de ani a premiilor Grammy care câștigă la categoria Albumul Anului cu un material cântat integral în limba spaniolă.

Artistul portorican nu a fost singurul care a protestat față de acțiunile recente ale forțelor de imigrare. De la Justin Bieber la Carole King, artiștii au purtat insigne anti-ICE, iar alții și-au exprimat opinia în discursurile lor.

Reacția artiștilor a fost declanșată de contextul politic tensionat din Minneapolis și de politicile administrației Trump privind imigrația.

Atmosfera a devenit extrem de tensionată după ce intervențiile violente ale agenților ICE din cadrul operațiunii „Metro Surge” s-au soldat cu moartea a doi civili: Renee Good, împușcată în propria mașină, și Alex Pretti, un asistent medical ucis în timpul unui protest.

„Nimeni nu este ilegal pe un teritoriu furat”

Billie Eilish, care a câștigat premiul pentru piesa anului cu Wildflower, a abordat aceeași temă în discursul său. „Nimeni nu este ilegal pe un teritoriu furat”, a spus ea pe scenă.

„Este foarte greu să știi ce să spui sau ce să faci în acest moment. Trebuie să continuăm să luptăm, să ne exprimăm și să protestăm.”

Premiul pentru cel mai bun artist nou i-a revenit Oliviei Dean, prezentat de câștigătorul de anul trecut, Chappell Roan. „Mă aflu aici în calitate de nepoată a unui imigrant”, a spus ea, în aplauzele publicului. „Sunt rodul curajului și cred că acești oameni merită să fie celebrați.”

Solidaritatea a fost completată de SZA, celebra artistă R&B americană, care a transmis publicului un mesaj de reziliență: „Vă rog, nu vă lăsați cuprinși de disperare. Nu suntem guvernați de guvern, suntem guvernați de Dumnezeu. Putem merge mai departe, avem nevoie unii de alții”.

Kehlani, premiată cu două trofee R&B pentru piesa „Folded”, a avut o intervenție tăioasă pe covorul roșu: „Voiam să spun «la naiba cu ICE». Mi se pare o prostie ca un grup atât de influent să se afle în aceeași încăpere și să nu ia atitudine față de ce se întâmplă în țara noastră”. Artista a subliniat astfel responsabilitatea socială a celebrităților în contextul tensiunilor politice actuale.

„Sunt sute de copii în centrele de detenție”

Prezentă în sala de presă după câștigarea trofeului pentru cel mai bun album tropical latin, legenda muzicii latino Gloria Estefan a lansat un apel emoționant la umanitate. Deși a clarificat că nu pledează pentru o graniță fără reguli, artista a condamnat dur modul în care sunt tratate familiile de imigranți:

„Ceea ce se întâmplă acum nu are legătură cu arestarea infractorilor. Vorbim despre oameni cu familii, care au contribuit la această țară timp de decenii. Sunt sute de copii în centrele de detenție”, a declarat ea, cerând guvernului să dea dovadă de compasiune”.

Comentariile anti-ICE vin în continuarea celor făcute de vedete la festivalul de film Sundance, de la Olivia Wilde la Natalie Portman.