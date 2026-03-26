Premiile Oscar se mută de la Hollywood după mai bine de două decenii. Parteneriat cu un gigant din industria divertismentului

Dolby Theatre, gazda Premiilor Oscar începând din 2002, va continua să fie scena evenimentului până la ediția cu numărul 100, în 2028, iar din 2029 gala va fi mutată într-o locație nouă, conform anunțului făcut joi de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului (AMPAS), a scris The Guardian.

Din 2029, când gala nu va mai fi pe ABC, postul care o difuzează din 1976, ci va fi transmisă în direct și gratuit pe YouTube, evenimentul se va desfășura în Peacock Theatre din centrul orașului Los Angeles. Această locație va fi gazda evenimentului de la ediția cu numărul 101 și până în 2039.

Parteneriat pe 10 ani între Academie și AEG

Decizia de a muta Gala Premiilor Oscar face parte dintr-un acord pe 10 ani între Academie și gigantul din domeniul divertismentului AEG.

„Suntem încântați să colaborăm cu o forță globală ca AEG”, a declarat directorul general al Academiei, Bill Kramer, și președintele organizației, Lynette Howell Taylor, într-un comunicat. „Palmaresul lor în construirea și administrarea de locații sofisticate din punct de vedere tehnologic pentru spectacole live nu are rival”.

Peacock Theater din Los Angeles a fost deschis în 2007, iar de atunci a găzduit mai multe evenimente majore. Pe scenă au urcat nume legendare ca Aretha Franklin, Eagles și Juan Gabriel, și au fost organizate ceremonii de top ca premiile Emmy, premiile BET, premiile American Music și premiile MTV Video Music.

„LA Live a fost construit pentru a găzdui momente care definesc cultura și nu există o scenă globală mai măreață decât Oscarurile”, declarat Todd Goldstein, director de venituri la AEG, într-un comunicat. „Suntem mândri să colaborăm cu Academia”.

Noua locație va fi modernizată

Conform comunicatului, AEG, care a dezvoltat și deține numeroase locații sportive și de divertisment, va superviza o serie de îmbunătățiri semnificative la Peacock Theater înainte de relocarea Premiilor Oscar. Eforturile vor presupune inclusiv modernizarea scenei, a sistemelor de sunet și iluminat, a spațiilor din culise și a altor zone esențiale pentru producție, a scris The Hollywood Reporter.

AEG „va colabora îndeaproape cu Academia pentru a încorpora elemente de design personalizate necesare pentru a găzdui ceremonia Oscarurilor”.

