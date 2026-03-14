Premiile Zmeura de Aur au decis care a fost cel mai prost film din 2025: „Au distrus complet un roman clasic”

„Războiul lumilor”, filmul american de science-fiction din 2025 inspirat din romanul din 1898 al lui H.G. Wells , a dominat cea de-a 46-a ediție a Premiilor „Zmeura de Aur”, care a avut loc sâmbătă noapte, câștigând premiile pentru cel mai prost film, cel mai prost scenariu, cel mai prost remake, cel mai prost actor și cel mai prost regizor.

Organizatorii Premiilor Razzie au declarat că filmul „a distrus complet romanul clasic al lui H.G. Wells”.

„Regizorul Rich Lee (poate inspirat de Ed Wood) a ales un artificiu ridicol, dialoguri de doi bani și o interpretare deosebit de hilară a protagonistului, Ice Cube, pentru a câștiga cel mai mare număr de statuete din 2025”, potrivit organizatorilor „Zmeurei de aur”

Premiile Zmeura de Aur (Razzie), care parodiază de mult timp premiile Oscarur de la Hollywood, pun în lumina reflectoarelor cele mai criticate interpretări ale fiecărui an.

O altă țintă majoră a acestui an a fost „Albă ca Zăpada”, un remake live-action din 2025 al clasicului animat Disney din 1937. Filmul a câștigat premiul pentru cel mai prost actor în rol secundar – pentru toți cei șapte pitici CGI – și pentru cea mai proastă combinație de pe ecran.

„A costat o avere și a pierdut o avere, poate blestemat chiar de Walt pentru că i-a ignorat dorința pe patul de moarte ca filmul să nu fie niciodată refăcut”, au glumit Razzies în anunțul lor.

Rebel Wilson a câștigat premiul pentru cea mai proastă actriță pentru comedia de acțiune „Bride Hard”, iar Scarlet Rose Stallone a câștigat premiul pentru cea mai proastă actriță în rol secundar pentru rolul său din filmul de acțiune western „Gunslingers”.