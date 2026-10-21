Premiu lansat pentru cărțile scrise cu AI. Participanții pot fi din orice țară

Trei antreprenori francezi au lansat un premiu pentru cărți scrise cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială.

Participanților la Prix Pascal de Littérature IA li se cere să trimită un manuscris nepublicat, de aproximativ 300.000 de semne (cu spații), împreună cu informații despre modelul de inteligență artificială (AI) și instrucțiunile folosite pentru generarea textului.

Conform termenilor și condițiilor, opera trebuie să fie o ficțiune. Textele trebuie să fie utile, să tragă un semnal de alarmă sau să contribuie la rezolvarea unei probleme etice, sociale sau ecologice care amenință omenirea.

Lucrările trebuie trimise în franceză

Sunt permise toate modelele lingvistice mari, inclusiv ChatGPT, Claude, Gemini și LLaMA. Participanții pot fi din orice țară, însă lucrările trebuie trimise în limba franceză, potrivit The Guardian.

Câștigătorului îi va fi publicată lucrarea.

Prix Pascal poartă numele lui Blaise Pascal (1623-1662), un om de știință francez care a inventat unul dintre primele calculatoare mecanice și care a scris, de asemenea, texte teologice, printre care Pensées (Cugetări).

Premiul a fost fondat de Philippe Rodriguez, Albin Serviant și Gilles Mentré.

Rodriguez este partener fondator al firmei de consultanță în fuziuni și achiziții Avolta și este descris pe site-ul companiei drept o „figură de prim rang a industriei europene de crypto și blockchain”.

Serviant este antreprenor în zona de media digitale și fost președinte al revistei LGBTQ+ Têtu.

Mentré este un fost funcționar public, doctor în filosofie, care predă la Harvard și la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne. El a cofondat Electis, o platformă de vot online.

Cei care vor să participe trebuie să transmită lucrările prin site-ul premiului. Înscrierile se închid la finalul lunii noiembrie. Apoi, va fi alcătuită o listă scurtă de 10 lucrări, iar laureatul va fi anunțat la începutul lunii decembrie.

Câștigătorul va fi ales de un juriu format din cinci sau șase scriitori, critici, jurnaliști, filosofi și editori, care vor fi anunțați în prima parte a lunii noiembrie.