Premiul Nobel pentru Medicină 2026, anunțat astăzi. Favorit este domeniul care a explodat în ultimii ani și a ajuns la zeci de miliarde de dolari

Cercetările privind hormonii care reglează apetitul sunt printre favoritele la Premiul Nobel pentru Medicină, care dă startul sezonului luni, potrivit experților în domeniu citați de France Presse.

Câștigătorii celor șase premii Nobel – pentru medicină, fizică, chimie, literatură, pace și economie – vor fi anunțați zilnic, în perioada 5-12 octombrie.

Ordinea în care vor fi anunțate restul premiilor Nobel: Fizică (marți), Chimie (miercuri), Literatură (joi), Pace (vineri) și Economie (lunea viitoare).

Medicina dă startul luni, începând cu ora 11:30 (12:30 în România), iar premiul ar putea fi acordat lucrărilor care au deschis calea către pastilele de slăbit precum Ozempic și Mounjaro.

Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat în 2025 de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru o descoperire legată de celule T, „gardienii de siguranță” ai sistemului imunitar.

„Aș plasa GLP-1 în fruntea listei”

Acestea ar putea include cercetarea privind microbiomul, descoperirea hormonilor care reglează senzația de sațietate și foame sau lucrările privind hormonul eliberat de intestin după mese și care semnalează sațietatea, „peptida de tip glucagon 1” (GLP-1), imitată de medicamente precum Ozempic.

„Este probabil ca un premiu Nobel să recunoască una sau alta dintre aceste cercetări”, afirmă David Pendlebury, un responsabil al Clarivate, o companie de analiză a datelor care prezice potențialii laureați ai premiului Nobel pe baza numărului de citări ale lucrărilor lor.

„Aș plasa GLP-1 în fruntea listei, pur și simplu datorită impactului său clinic imens la nivel mondial”, a explicat el.

Numeroși oameni de știință au adus contribuții majore în acest domeniu, dar trei nume revin în mod regulat: endocrinologul canadian Daniel Drucker, medicul danez Jens Juul Holst și chimista americană de origine iugoslavă Svetlana Mojsov.

Noile generații de medicamente pentru slăbit au avut o creștere explozivă în ultimii ani, piața fiind estimată acum la zeci de miliarde de dolari.

Ce alte cercetări sau domenii mai sunt favorite

Dacă comitetul Nobel ar decide să se orienteze către o altă direcție, ar putea fi premiate cercetările privind celulele stem, care se concentrează asupra modului în care pielea se regenerează și se vindecă.

Americana Elaine Fuchs și colega sa britanică Fiona Watt din domeniul biologiei celulare sunt considerate pionierele în acest domeniu, potrivit Annika Östman, jurnalistă științifică la radioul public suedez SR.

Lucrările lor „au schimbat fundamental modul în care înțelegem reînnoirea și menținerea sănătății țesuturilor”, a subliniat ea.

Nobelul ar putea reveni luni, de asemenea, unei noi tehnici de imagistică, tomografia prin coerență optică, o tehnică neinvazivă.

Un alt domeniu care ar putea atrage atenția comitetului de medicină îl reprezintă receptorii de adeziune din sistemul imunitar, identificați de imunologul american Timothy Springer.

Acești receptori sunt un fel de „gheare moleculare” situate pe celulele imune, care le ajută să se agațe de vasele de sânge, să pătrundă în țesuturi și să ajungă la focarele de infecție.

Ei sunt esențiali pentru orientarea apărării imune a organismului și constituie ținte pentru cercetarea tratamentelor împotriva mai multor boli inflamatorii și autoimune.

Însă premiul ar putea recunoaște și cercetările privind cancerul de sân sau secvențierea ADN-ului, esențiale în lupta împotriva coronavirusului.