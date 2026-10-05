Premiul Nobel pentru Medicină a fost acordat în 2026 pentru descoperirea optogeneticii și canalelor ionice activate de lumină

Academia Regală Suedeză de Științe a acordat în 2026 Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină cercetătorilor Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel „pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica”.

„Hegemann și Nagel au descoperit channelrodopsina, o proteină cu proprietăți unice. Ei au constatat că, indiferent în ce tip de celulă introduceau proteina, acele celule deveneau sensibile la lumină”, explică Academia Regală Suedeză de Știință în comunicatul în care a anunțat laureații.

„Deisseroth a introdus gena pentru channelrodopsină în celulele nervoase provenite de la șobolani. Iluminând celulele cu lumină albastră, el a reușit să declanșeze un semnal nervos. Ulterior, a făcut ca acest comutator controlat de lumină pentru celulele nervoase să funcționeze în creierul unor șoareci vii. Această metodă de controlare a semnalelor nervoase cu ajutorul luminii este numită acum optogenetică și a dobândit rapid un impact la nivel mondial”, adaugă acesta.

BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

Academia Regală Suedeză de Științe subliniază că laureații Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2026 „au pus bazele unei noi ere în neuroștiință”.

„Optogenetica ne-a schimbat fundamental înțelegerea creierului. În fiecare zi apar noi descoperiri care contribuie la elucidarea unuia dintre marile mistere ale umanității: cum funcționează creierul nostru incredibil”, mai afirmă Academia de la Stockholm.

Cine sunt laureații Premiului Nobel pentru Medicină în 2026

Karl Deisseroth, născut în 1971. Doctorat (Ph.D.) în 1998 și doctor în medicină (M.D.) în 2000, la Universitatea Stanford, SUA. Profesor „D.H. Chen”, profesor de bioinginerie și de psihiatrie și științe comportamentale, la Howard Hughes Medical Institute și Universitatea Stanford, SUA.

Peter Hegemann, născut în 1954. Doctorat (Ph.D.) în 1984, la Institutul Max Planck pentru Biochimie, Martinsried, Germania. Profesor senior „Hertie” de neuroștiințe, Universitatea Humboldt din Berlin, Germania. Descoperirile pentru care a fost acordat premiul au fost realizate la Institutul Max Planck pentru Biochimie, Martinsried, Germania.

Georg Nagel, născut în 1953. Doctorat (Ph.D.) în 1988, la Universitatea din Frankfurt, Germania. Profesor de fiziologie moleculară a plantelor în cadrul Departamentului de Fiziologie Moleculară a Plantelor și Biofizică – Botanică I, Universitatea din Würzburg, Germania. Descoperirile pentru care a fost acordat premiul au fost realizate la Institutul Max Planck pentru Biofizică, Frankfurt, Germania.

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat anul trecut cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor referitoare la toleranța imună periferică”.

La fel ca în fiecare an, Nobelul pentru Medicină a fost primul Premiu Nobel decernat în 2026. Restul premiilor urmează să fie anunțate după cum urmează:

Premiul Nobel pentru Fizică: marți, 6 octombrie, la 12:45, ora României;

Premiul Nobel pentru Chimie: miercuri, 7 octombrie, la 12:45, ora României;

Premiul Nobel pentru Literatură: joi, 8 octombrie, la 13:00, ora României;

Premiul Nobel pentru Pace: vineri, 9 octombrie, la 12:00, ora României;

Premiul Sveriges Riksbank în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel: luni, 12 octombrie, la 12:45, ora României.

Orele anunțate sunt orientative, anunțarea premiilor putând suferi mici întârzieri.

Ca în fiecare an, HotNews anunță câștigătorii Premiilor Nobel imediat după ce aceștia sunt dezvăluiți de Academia Regală Suedeză de Științe sau Comitetul Nobel norvegian.

Sezonul Premiilor Nobel. Foto: Steffen Trumpf / DPA / Profimedia

Cine acordă Premiile Nobel

Inventatorul suedez Alfred Nobel a desemnat Academia Regală Suedeză de Științe pentru acordarea premiilor pentru chimie și fizică, Academia Suedeză pentru a acorda premiul pentru literatură, Institutul Karolinska din Suedia cel pentru fiziologie sau medicină, și Parlamentul norvegian cel pentru pace.

Nu se știe cu exactitate de ce Nobel a ales Norvegia pentru acordarea Premiului pentru Pace, deși acest lucru ar putea reflecta faptul că Norvegia și Suedia erau unite printr-o uniune politică în momentul în care și-a redactat testamentul.

În 1968, cu ocazia aniversării a 300 de ani de la înființarea băncii centrale a Suediei, aceasta a instituit Premiul pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, printr-o donație către Fundația Nobel.

Premiul este acordat de Academia Regală Suedeză de Științe, conform acelorași principii ca și celelalte premii.

FOTO articol: Bertil Jonsson / Dreamstime.com.