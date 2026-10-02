Comitetul Nobel se pregătește să anunțe Premiile din 2026, după anul cu două controverse majore

Premiile Nobel de anul acesta urmează să fie anunțate începând de săptămâna viitoare, debutând luni cu premiul pentru fiziologie sau medicină și încheindu-se pe 12 octombrie cu anunțarea laureaților premiului pentru economie, transmite Reuters.

Premiile, care sunt acordate pentru realizări remarcabile în medicină, fizică, chimie, literatură și promovarea păcii la nivel mondial, vin însoțite de o valoare a premiului majorată recent, de 12 milioane de coroane suedeze (1,21 milioane de dolari).

Mai mult decât atât, ea le conferă câștigătorilor o notorietate instantanee, de neconceput în alte condiții pentru marea majoritate a oamenilor de știință.

Cine acordă Premiile Nobel?

Inventatorul suedez Alfred Nobel a desemnat Academia Regală Suedeză de Științe pentru acordarea premiilor pentru chimie și fizică, Academia Suedeză pentru a acorda premiul pentru literatură, Institutul Karolinska din Suedia cel pentru fiziologie sau medicină, și Parlamentul norvegian cel pentru pace.

Nu se știe cu exactitate de ce Nobel a ales Norvegia pentru acordarea Premiului pentru Pace, deși acest lucru ar putea reflecta faptul că Norvegia și Suedia erau unite printr-o uniune politică în momentul în care și-a redactat testamentul.

În 1968, cu ocazia aniversării a 300 de ani de la înființarea băncii centrale a Suediei, aceasta a instituit Premiul pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, printr-o donație către Fundația Nobel.

Premiul este acordat de Academia Regală Suedeză de Științe, conform acelorași principii ca și celelalte premii.

Academia Regală Suedeză de Științe, FOTO: Steffen Trumpf / DPA / Profimedia

Laureați celebri și controversați ai Premiului Nobel

Printre laureații Nobel faimoți se numără fizicienii Albert Einstein și Niels Bohr, scriitorii Ernest Hemingway și Albert Camus, precum și lideri precum Nelson Mandela și Maica Tereza.

Familia Curie a fost cea mai de succes „familie Nobel”, Marie Curie câștigând premiul de două ori, iar soțul ei, fiica și ginerele ei fiind de asemenea laureați ai Premiului Nobel.

Doar cinci persoane au câștigat mai multe Premii Nobel, chimistul american și activistul pentru pace Linus Pauling fiind singura persoană care a primit două Premii Nobel neîmpărțite cu alți laureați.

Unele premii nu au rezistat bine testului timpului, precum Premiul Nobel pentru Medicină acordat lui Egas Moniz în 1949 pentru practica lobotomiei, care a fost discreditată ulterior de literatura științifică.

Multe dintre Premiile Nobel pentru Pace au fost de asemenea criticate, inclusiv cele acordate lui Henry Kissinger, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin și Shimon Peres. Faptul că Premiul pentru Pace nu i-a fost acordat lui Mahatma Gandhi înainte de moartea sa în 1948 este considerat de asemenea de mulți drept o omisiune majoră.

Două controverse majore la Premiile Nobel de anul trecut

Sezonul de premiere din 2025 a fost marcat de revendicările fără precedent ale președintelui american Donald Trump de a fi premiat cu Nobelul pentru Pace. Deși mai multe țări și-au exprimat sprijinul pentru cauza sa, Comitetul Nobel a anunțat în cele din urmă că a ales-o pe Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, drept laureată a Premiului Nobel pentru Pace din 2025.

Ulterior, în timpul unei vizite la Casa Albă, Machado i-a făcut cadou lui Trump Medalia Nobel pe care a primit-o în luna decembrie.

O altă controversă majoră a fost legată anul trecut tot de decernarea Premiului pentru Pace. Deși numele lui Machado nu a apărut pe nicio listă a favoriților la premiu, pe cunoscutul site de pariuri online Polymarket s-au mizat sume consistente pe victoria ei.

Pariurile, puse cu câteva ore înainte de anunțarea câștigătorului, au făcut ca Machado să fie cotată cu o probabilitate de 67% să câștige Nobelul pentru Pace în dimineața zilei în care comitetul de la Oslo avea să anunțe câștigătorul.

În întreaga istorie de peste 100 de ani a Premiilor Nobel, numele niciunui câștigător nu a mai fost aflat în prealabil.

În luna ianuarie a acestui an, Comitetul Nobel a admis că numele lui Machado a fost scurs, dar a pus incidentul fără precedent pe seama unui act de spionaj digital.

Maria Corina Machado. Credit foto: Alex Wroblewski / AFP / Profimedia

Când vor fi înmânate Premiile Nobel din 2026

Chiar dacă câștigătorii premiilor vor fi anunțați de la începutul săptămânii viitoare, acestea le sunt înmânate propriu-zis laureaților abia pe 10 decembrie, data aniversării morții lui Nobel. Premiul pentru Pace este acordat la Oslo de către președintele Comitetului Nobel Norvegian, în timp ce celelalte premii sunt înmânate de regele Suediei în Sala de Concerte din Stockholm.

În timpul serii, aproximativ 1.300 de invitați iau parte la un banchet somptuos organizat la Primăria din Stockholm. Meniul, planificat cu meticulozitate timp de luni de zile de unii dintre cei mai buni bucătari și somelieri din Suedia, este păstrat secret până când mâncarea este servită de cei 200 de ospătari.

Mâncarea are o tematică nordică, iar meniul de anul trecut a inclus supă de hribi, calcan umplut cu scoici Saint-Jacques și alge kelp dulci, precum și sorbet de fructe cu cremă de brânză proaspătă coaptă și pandișpan cu unt rumenit.

Cine a fost Alfred Nobel?

Premiul Nobel a fost creat de bogatul chimist și antreprenor suedez Alfred Nobel, care a stipulat în testamentul său că cea mai mare parte a averii sale trebuie folosită pentru a finanța „premii pentru cei care, în cursul anului precedent, au adus cel mai mare beneficiu omenirii”.

Cunoscut mai ales drept inventatorul dinamitei, Nobel a fost și om de afaceri, poet și lingvist, vorbind rusa, franceza, engleza și germana până la vârsta de 17 ani. Cele cinci categorii originale ale premiilor reflectă domeniile de interes care îi erau cele mai apropiate de suflet.

Nobel și-a petrecut o mare parte din carieră dezvoltând tehnologii militare și a făcut o avere din acestea, însă spre sfârșitul vieții a devenit un prieten apropiat al activistei austriece pentru pace Bertha von Suttner. Ea avea să devină în 1905 prima femeie care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace, iar mulți cred că influența ei l-a determinat pe Nobel să includă și această categorie printre premii.

Nobel a murit în 1896, însă o dispută juridică privind testamentul său a făcut ca primele premii să fie acordate abia peste cinci ani de la decesul său.