Tăcere în Biserica Catolică din România. După ce un preot a agresat sexual o fetiță de 13 ani, episcopia din Iași și Vaticanul sunt acuzate că au ținut ascuns abuzul

Un preot romano-catolic a abuzat sexual o minoră de 13 ani în parohia din județul Bacău unde slujea, iar episcopul de Iași a știut, a trimis cazul la Vatican și a aplicat sancțiuni canonice, dar nu a sesizat autoritățile, care au intervenit abia ulterior și l-au condamnat definitiv la închisoare, potrivit unei investigații PressOne.

Potrivit materialului realizat de jurnalista Emilia Șercan, episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, a aflat în 2022 că un preot din subordinea sa a abuzat sexual o minoră de 13 ani, l-a sancționat canonic, însă nu a sesizat Poliția sau Parchetul.

Documentele din dosarul penal arată că, înainte ca statul român să afle și să intervină, cazul a fost gestionat exclusiv în interiorul Bisericii Catolice, prin proceduri canonice declanșate de Episcopia Romano-Catolică de Iași și validate ulterior chiar de Vatican.

Deși normele Vaticanului recomandă explicit cooperarea cu autoritățile statului în cazurile de abuz asupra minorilor, Biserica a limitat intervenția la măsuri administrative, un tipar cunoscut mai degrabă din scandalurile sexuale internaționale din Biserica Catolică: tăcere instituțională, sancțiuni interne și relocarea preotului într-o altă parohie.

Statul român a intervenit abia după ce Parchetul din Bacău s-a sesizat din oficiu: preotul a fost arestat, judecat și condamnat definitiv, în 2024, la patru ani de închisoare cu executare, potrivit sursei citate.

A fost nevoie de aproape trei ani pentru ca preotul din Bacău să poată fi tras la răspundere penală, deși în cazul abuzurilor sexuale asupra copiilor, legea nu lasă loc de interpretări: sunt considerate infracțiuni grave, care trebuie raportate autorităților și investigate penal.

Potrivit propriilor declarații și documentelor din dosarul penal, episcopul Iosif Păuleț nu a sesizat Parchetul, considerând că mecanismele interne ale Bisericii sunt suficiente pentru a gestiona cazul, scrie Emilia Șercan.

Într-un răspuns către PressOne, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Romano-Catolice Iași, preot Adrian Blăjuță, a declarat că „imediat după aflarea faptelor, s-a ținut legătura cu autoritățile competente ale statului”. Legătura menționată se referă, de fapt, la audierea episcopului Păuleț, care a avut loc la patru zile după ce preotul a fost inițial reținut și ulterior arestat.

Preotul se află în spatele gratiilor din iulie 2024, iar în prezent este încarcerat în Penitenciarul Vaslui. Judecătoria Vaslui urmează să se pronunțe marți cu privire la liberarea condiționată formulată de acesta, notează PressOne în materialul de investigație ce poate fi citit integral aici.