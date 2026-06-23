Presa internațională despre guvernului Veștea: Crește perspectiva alegerilor anticipate

Ședința de plen pentru votul de învestire a Guvernului Veștea, luni, 22 iunie 2026, în Parlament. Inquam Photos / George Călin

Presa străină a acoperit respingerea cabinetului propus de Adrian Veștea, cu accente editoriale ușor diferite, dar cu un mesaj convergent: România intră într-o fază și mai acută a crizei politice.

France 24: Se prelungesc tulburările politice

Parlamentul României l-a respins luni pe candidatul la funcția de prim-ministru Adrian Veștea, prelungind lunile de tulburări politice în statul membru UE și NATO de la granița cu Ucraina și crescând perspectiva unor alegeri anticipate dacă un al doilea candidat guvernamental nu reușește să obțină sprijinul parlamentarilor, scrie France24.

La începutul lunii mai, premierul liberal Ilie Bolojan a văzut guvernul său înlăturat printr-o moțiune de neîncredere, cu sprijinul centru-stânga și al extremei drepte.

După ce primul nou prim-ministru desemnat s-a retras, președintele român Nicușor Dan l-a numit pe Veștea, un coleg liberal în vârstă de 52 de ani pentru a forma următorul guvern.

Propriul partid al lui Vestea refuzase să-l susțină pe premierul nominalizat, amenințându-l cu excluderea din partid. Vestea este un fost primar care a ocupat și funcția de ministru al dezvoltării naționale.

Anterior, el declarase că va negocia cu „partidele politice democratice pro-occidentale” din parlament, în speranța de a găsi o majoritate la guvernare.

În perioada premergătoare votului de luni, el a purtat discuții și cu AUR, cel mai mare partid de extremă dreapta din țară, critic la adresa UE.

După înfrângerea sa, el a arătat cu degetul spre AUR, care deține 90 de locuri în parlament.

„Am conștiința curată. Mi-am făcut datoria”, a declarat el reporterilor.

Xinhua: Parlamentul român respinge guvernul propus de premierul Adrian Veștea

Guvernul propus de prim-ministrul desemnat al României, Adrian Veștea, nu a reușit să obțină aprobarea parlamentară luni.

Potrivit HotNews, cabinetul propus a obținut doar 189 de voturi, sub cele 233 necesare pentru a obține învestitura parlamentară, notează Xinhua.

Adrian Veștea a declarat luni seară târziu că a tratat „cu responsabilitate” mandatul de formare a guvernului, încredințat de președintele Nicușor Dan.

„Am venit la acest proiect cu intenții bune, dintr-o funcție aleasă pe care am câștigat-o în urma unui vot uninominal. Am considerat necesar să răspund acestei provocări, îmi pare rău că nu s-a putut concretiza”, a spus el.

ABCNews: Criza politică se agravează

Legislatorii români au respins noul guvern propus de premierul desemnat Adrian Veștea, agravând criza politică a țării. Legislatorii români au respins luni seară noul guvern propus de premierul desemnat Adrian Veștea, care spera să pună capăt crizei politice prelungite din țară, notează ABCNews.

Votul din Parlament a eșuat — cu 189 de voturi pentru și 23 împotrivă — și peste jumătate dintre parlamentari s-au abținut. Era nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi adoptat. Rezultatul încheie o criză politică de luni de zile, care a început când un vot de neîncredere a răsturnat guvernul anterior în luna mai.

Președintele român Nicușor Dan a declarat că l-a desemnat pe Veștea, membru veteran al Partidului Național Liberal (PNL), pentru a încerca să formeze un guvern pe baza experienței sale administrative anterioare. Veștea a fost a doua nominalizare a lui Dan la funcția de prim-ministru, după ce candidatul său anterior , Eugen Tomac, nu a reușit să prezinte un cabinet în termen de 10 zile.

Se așteaptă ca votul de încredere eșuat împotriva cabinetului propus de Vestea să adâncească o perioadă de instabilitate și tulburări, deoarece țara se confruntă în prezent cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană.