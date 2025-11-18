Președinta Mexicului exclude intervenția militară a SUA contra cartelurilor de droguri: „Asta nu se va întâmpla/ Ultima oară au ocupat jumătate din teritoriu”

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a respins marţi orice posibilitate de intervenţie militară a SUA pe teritoriul mexican, după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că ar fi dispus să trimită trupe pentru a combate cartelurile de trafic de droguri, informează EFE şi AFP, preluate de Agerpres.

„I-am spus în toate ocaziile (lui Trump) că putem colabora, că ei ne pot ajuta cu informaţiile pe care le deţin, dar pe teritoriul nostru noi operăm şi nu acceptăm intervenţia niciunui guvern străin”, a afirmat pe un ton categoric preşedinta Mexicului într-o conferinţă de presă.

Un subiect frecvent invocat de Trump

Sheinbaum a explicat că subiectul nu este nou şi că preşedintele american a făcut sugestii similare în mai multe conversaţii anterioare. Nu de puţine ori liderul de la Casa Albă i-a transmis telefonic: „Vă oferim orice intervenţie militară americană în Mexic de care aveţi nevoie pentru a combate grupările criminale”, a adăugat ea.

Totodată, Sheinbaum a reiterat că atât preşedintele SUA, cât şi alţi oficiali americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, care a vizitat recent Mexicul, au fost informaţi despre poziţia mexicană.

„Ei au înţeles, astfel încât înţelegerea pe care o avem cu ei este una de colaborare şi de coordonare, iar primele puncte sunt foarte clare: respectul faţă de suveranitate, respectul faţă de teritorialitatea noastră şi că avem o colaborare şi coordonare fără subordonare”, a afirmat ea.

În acelaşi timp, preşedinta mexicană a amintit că, în urma acestor discuţii, guvernul SUA a emis un comunicat în care a precizat clar că va interveni numai dacă Mexicul va solicita aceasta. „Nu vom cere aşa ceva. Şi nu vom cere pentru că nu dorim intervenţii din partea niciunui guvern străin”, a reiterat ea.

„Asta nu se va întâmpla”, a repetat Sheinbaum, care a respins deja de mai multe ori prezenţa trupelor americane în ţara sa şi a ales să evite confruntările cu grupările criminale, preferând să atace cauzele violenţei prin programe sociale. „Ultima oară când Statele Unite au intervenit în Mexic, au ocupat jumătate din teritoriu”, a remarcat preşedinta mexicană, referindu-se la conflictul armat dintre cele două ţări între 1846 şi 1848.

Un război mai agresiv împotriva drogurilor

Declaraţiile lui Sheinbaum intervin la o zi după ce Donald Trump a afirmat că nu este „mulţumit” de Mexic în privinţa combaterii traficului de droguri şi a dat de înţeles că nu exclude un atac împotriva cartelurilor care operează de ambele părţi ale frontierei.

Astfel, întrebat luni despre posibilitatea aprobării unei operaţiuni antidrog americane în ţara vecină, Trump a răspuns: „Dacă aş lansa atacuri în Mexic pentru a pune capăt traficului de droguri? Nu am nicio problemă cu asta!”.

„Sunt mari probleme acolo”, a continuat liderul republican, sugerând efectuarea de lovituri aeriene împotriva navelor suspectate că transportă droguri, la fel cum face Washingtonul în Caraibe şi Pacific.

Din septembrie, armata americană a distrus aproximativ 20 de ambarcaţiuni în Caraibe şi Pacific, în apropierea Venezuelei şi Columbiei, ucigând în mod extrajudiciar peste 70 de persoane, pe care le-a calificat drept „narcoterorişti”.

În ultimele luni, cercurile conservatoare din SUA exercită presiuni pentru o reacţie mai agresivă împotriva traficului de droguri, în timp ce Mexicul insistă că o cooperare bilaterală trebuie să se concentreze pe schimbul de informaţii, reducerea traficului de arme şi respectarea absolută a suveranităţii.