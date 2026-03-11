UE ameninţă cu sancţiuni Bienala de la Veneţia pentru că a permis revenirea Rusiei

Bienala Internațională de Artă de la Veneția. Credit foto: Abaca Press / Alamy / Profimedia

Uniunea Europeană va impune sancţiuni dacă Bienala de la Veneţia nu revine asupra deciziei de a permite Rusiei să participe la expoziţia sa internaţională de artă contemporană, a avertizat vicepreşedinta Comisiei Europene Henna Virkkunen.

Dacă Bienala îşi menţine decizia, „vom lua în considerare măsuri suplimentare, inclusiv suspendarea sau încetarea unei subvenţii europene” de care beneficiază în prezent Fundaţia Bienala, a declarat Virkkunen într-un comunicat, „condamnând ferm” această măsură, relatează marți AFP și Agerpres.

„Cultura promovează şi protejează valorile democratice, încurajează dialogul deschis, diversitatea şi libertatea de exprimare şi nu trebuie niciodată folosită ca platformă pentru propagandă”, a subliniat oficialul UE.

Ucraina a cerut duminică organizatorilor Bienalei de la Veneţia să nu permită participarea Rusiei, care ar urma să revină, în mai, pentru prima dată de la începutul invaziei Ucrainei în februarie 2022.

Bienala interzisese participarea oricărei persoane legate de guvernul rus în 2022, ca semn de protest faţă de invazia Moscovei în Ucraina. Rusia a lipsit, de asemenea, de la următoarea ediţie din 2024.

Acum este programată să participe la ediţia din 2026, care va avea loc între 9 mai şi 22 noiembrie, sub conducerea lui Pietrangelo Buttafuoco, care a preluat funcţia în martie 2024.