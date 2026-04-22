Numărul 2 din statul german, victima hackerilor pe una dintre cele mai folosite aplicații de mesagerie

Infractorii cibernetici au spart aplicația Signal de pe telefonul președintei Bundestagului (Parlamentul de la Berlin, Julia Klöckner, a doua cea mai înaltă oficialitate din statul german, a relatat miercuri publicația Der Spiegel.

Revista germană a scris că Julia Klöckner se numără printre victimele unui recent atac cibernetic de tip phishing care a vizat aplicația de mesagerie Signal, în contextul unui val mai amplu de atacuri asupra politicienilor europeni desfășurate în ultimele luni.

Conform publicației germane, Klöckner făcea parte dintr-un grup de chat Signal pe care erau și alți membri ai consiliului executiv al Uniunii Creștin-Democrate (CDUFriedrich Merz face, de asemenea, parte din acest grup de pe Signal, deși serviciile secrete germane nu ar fi găsit dovezi că telefonul cancelarului german ar fi fost compromis. Der Spiegel a relatat, de asemenea, că cel puțin un alt parlamentar CDU a fost victima atacului cibernetic.

Julia Klöckner, președinta Bundestagului, Berlin, 22 aprilie 2026. FOTO: dts Nachrichtenagentur / imago stock and people / Profimedia

Comisia Europeană a recomandat, încă din 2020, ca oficialii UE să utilizeze aplicația Signal doar pentru comunicarea care nu are legătură cu activitatea profesională, notează Politico.

La începutul lunii aprilie, agențiile europene de securitate cibernetică și de informații au avertizat cu privire la o campanie de phishing în care hackeri din Rusia s-au dat drept un chatbot fals de asistență Signal pentru a-i păcăli pe utilizatori să-și dezvăluie codurile PIN. Serviciul de informații interne al Germaniei a emis o avertizare similară în februarie.

Politico menționează că a contactat atât CDU, cât și Bundestagul pentru a obține puncte de vedere. Administrația parlamentului german a refuzat să comenteze, afirmând că, în general, nu furnizează informații privind infrastructura critică din punct de vedere al securității.