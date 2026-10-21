Președinte Bitdefender: „Trebuie să facem mai mult progres” în încurajarea startup-urilor, a inovației și a educației pentru următoarele generații

„La nivel european, trebuie să facem mai mult progres în zona de încurajare a startup-urilor, încurajarea inovației, încurajarea programelor educaționale care pregătesc următoarele generații de specialiști în cybersecurity”, a spus Andrei Florescu, președinte și manager general al diviziei Business Solutions Group din cadrul Bitdefender, într-un interviu acordat StartupCafe.

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