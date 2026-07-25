Președintele american și-a pus o șapcă cu inscripția „Trump 2028” la Cina corespondenților de la Casa Albă și a spus că intenționează să candideze chiar și pentru un al patrulea mandat

Președintele american Donald Trump și-a înmulțit atacurile frontale vineri seara cu ocazia revenirii sale la Cina corespondenților de la Casa Albă, reorganizată sub securitate consolidată după trei luni de la o tentativă de asasinat care provocase evacuarea sa în circumstanțe haotice, relatează AFP, conform Agerpres.

În stilul său obișnuit, Donald Trump a ținut discursul pe care nu-l putuse pronunța în cadrul ceremoniei din 25 aprilie, întrerupt când a izbucnit schimbul de focuri între agenți federali și un individ înarmat care încercase să pătrundă în sală.

Cole Allen, un californian de 31 de ani, a fost inculpat în patru capete de acuzare, între care tentativă de asasinat împotriva președintelui SUA și agresiune asupra unui agent federal cu o armă de foc. El a pledat nevinovat.

„În acest loc se află într-adevăr cel mai mare grup de persoane atinse de sindromul delirului anti-Trump reunit vreodată”, spus Donald Trump, care își începuse totuși discursul pe un ton conciliant.

El i-a criticat pe jurnaliști, iar apoi pe rivalii săi democrați, a evocat din nou posibilitatea unui al treilea mandat, interzis totuși de Constituția americană, înainte de a da asigurări că el nu face decât „să glumească”.

Aceasta nu l-a împiedicat să-și pună pe cap o șapcă cu inscripția „Trump 2028” și nici să-și exprime „intenția de a concura pentru un al patrulea mandat de președinte al SUA”, la fel de anticonstituțional.

Donald Trump și-a încheiat discursul de o oră, exprimându-și „imensul respect” pentru jurnaliștii prezenți, adăugând însă: „Când voi pleca, veți fi cu toții faliți!”

„Nu putem lăsa nebunii să ne schimbe modul de viață”

Trump anunțase la începutul lunii iunie că a acceptat o nouă invitație la această gală, care reunește în mod tradițional în fiecare an crema politicii și a presei din capitala americană la mare ținută.

El o primise ca pe „o foarte bună veste pentru că nu putem lăsa nebuni să ne schimbe modul de viață”.

Weijia Jiang, președintele Asociației corespondenților de la Casa Albă (WHCA), care organizează gala, subliniase la rândul său că reprogramarea a fost decisă pentru a nu lăsa „un act de violență să aibă ultimul cuvânt”.

Donald Trump a afirmat vineri că intenționează să revină anul viitor.

Străzile înconjurătoare fuseseră blocate cu câteva ore înaintea discursului său, dar securitatea internă a clădirii nu a fost restricționată în mod deosebit, a constatat un jurnalist AFP la fața locului.

Locul s-a schimbat, trecând de la Washington Hilton la Waldorf Astoria, un vechi hotel al galaxiei Trump. Dineul s-a dorit astfel a fi mult mai mic și „mai intim”, potrivit organizatorilor.

Trump a adresat rar laude presei pe fondul schimbului de focuri din aprilie și a văzut un ‘semn al forței și al curajului’ în decizia WHCA de a reprograma gala. Dar a lăsat să se înțeleagă că ar putea să-și reia vineri seara criticile obișnuite.

Gala din aprilie a fost prima la care Donald Trump lua parte în ambele mandate, exprimându-și astfel neîncrederea în media pe care a calificat-o „inamic al poporului”.

Continuarea seratei a păstrat programul anterior, cu o prestație a mentalistului Oz Pearlman. I s-a adăugat totuși un omagiu adus agentului Secret Service rănit în timp ce contribuise la neutralizarea lui Cole Allen, precum și comportamentului personalului de la Hilton.

Șeful Secret Service, Sean Curran, supraveghea sosirea invitaților vineri. El asigurase miercuri că serviciul era pregătit pentru eveniment și că respinge criticile provenite după incidentul din aprilie.

„Dispozitivul a funcționat, sistemul a funcționat”, declarase el jurnaliștilor, subliniind că un cordon împiedicase presupusul atacator să ajungă în marea sală unde se desfășura gala.

Dar, a avertizat el, „nivelul și natura amenințării” împotriva celor mai înalți responsabili americani „sunt mai importante decât orice am văzut eu vreodată”.