MOMENT CU MOMENT Cum s-a desfășurat incidentul armat de la Cina Corespondenților unde era Trump

Imagine din holul hotelului unde avea loc Cina Corespondenților după incidentul cu focuri de armă. Foto: Yuri Gripas / UPI / Profimedia

Un bărbat înarmat a tras câteva focuri de armă sâmbătă în hotelul unde se desfășura cina Asociației Corespondenților acreditați la Casa Albă, ceea ce a dus la evacuarea de urgență a lui Donald Trump, a primei doamne Melania, a vicepreședintelui JD Vance și a mai multor înați oficiali americani.

Iată o cronologie a incidentului cu focuri de armă (sursa Reuters):

În jurul orei 20:35 ET (03:35 GMT duminică în România), oaspeții de la cina de la Washington Hilton lăsându-se în jos când s-au auzit focuri de armă, după cum arată imaginile video. La scurt timp după aceea, agenții Serviciului Secret s-au repezit spre Trump, escortându-l pe președinte și pe membrii cabinetului său din sala de bal.

CNN reports that a suspect has been shot and killed by officers with the U.S. Secret Service in the lobby of the White House Correspondents’ Dinner in Washington, after the evacuation of President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. pic.twitter.com/p1ntonqqbn — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

Ce s-a întâmplat; Un bărbat înarmat a trecut cu forța de un punct de control al Serviciului Secret din holul hotelului, au explicat primarul Washingtonului, Muriel Bowser, și șeful interimar al poliției, Jeffery Carroll.

Suspectul a atacat punctul de control al Serviciului Secret din zona holului hotelului și era înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite, a spus Carroll. În timp ce suspectul trecea prin acel punct de control, membrii Serviciului Secret l-au interceptat.

Footage showing the shooting at the White House Correspondent's Dinner pic.twitter.com/NUr28xXNkI — Faytuks News (@Faytuks) April 26, 2026

Un agent al Serviciului Secret a fost rănit și transportat la un spital local, a spus primarul, adăugând că suspectul a fost, de asemenea, transferat la un spital local, unde a fost evaluat.

„Știm că forțele de ordine au schimbat focuri de armă cu individul. … Suspectul în acest caz nu a fost lovit de gloanțe”, a spus Carroll. „Forțele de ordine… l-au doborât la pământ și l-au încătușat.” Trump a publicat pe contul său de Truth Social o imagine cu atacatorul imediat după ce a fost încătușat.

În jurul orei 21:17 ET (04:17 în România), Trump a făcut primele sale declarații după incidentul armat, afirmând că forțele de ordine „au acționat rapid și cu curaj”. Trump a scris pe Truth Social că „autorul atacului a fost reținut” și a afirmat că a recomandat continuarea evenimentului.

Aproximativ 20 de minute mai târziu, Trump a postat din nou pe rețeaua sa socială, spunând că forțele de ordine i-au cerut lui și celorlalți oficiali să părăsească incinta locului de desfășurare a evenimentului și că el se conformează acestei cereri. Evenimentul va fi reprogramat „în termen de 30 de zile”, a spus președintele american.

În jurul orei 22:30 ET (05:30 în România), Trump s-a adresat presei într-o conferință încropită în grabă la Casa Albă, însoțit de directorul FBI și de procurorul general interimar al SUA. Trump și alți oficiali ai forțelor de ordine au declarat că informațiile preliminare sugerează că suspectul a acționat singur.

Donald Trump și JD Vance, conferință de presă la Casa Albă împreună cu șeful FBI și procurorul general după incidentul de la Cina Corespondenților. Foto: Mehmet Eser / Stringershub Inc. / Profimedia

În jurul orei 23:13 ET (06:13 în România), Jeanine Pirro, procurorul general al Statelor Unite pentru Districtul Columbia, a declarat presei că suspectul este acuzat de utilizarea unei arme de foc în timpul unei infracțiuni violente și de atac asupra unui ofițer federal cu o armă periculoasă.

