Președintele care încearcă să rămână la putere până la aproape 100 de ani e contestat de un fost aliat apropiat, care candidează împotriva lui

Președintele Camerunului, Paul Biya, va candida duminica aceasta pentru un al optulea mandat care l-ar putea menține în funcție până aproape de vârsta de 100 de ani, încercând să depășească frustrarea legată de conducerea sa îndelungată și provocarea energică venită din partea unui fost aliat al său, relatează Reuters.

Biya a preluat funcția în 1982 și a păstrat de atunci un control ferm asupra puterii, eliminând limita pentru mandatele prezidențiale în 2008 și câștigând realegerile la diferențe confortabile.

Guvernul lui Biya, cel mai vârstnic șef de stat din lume, a negat acuzațiile de fraudare a voturilor și de manipulare a instanțelor pentru a-i elimina pe oponenți.

Maurice Kamto, principalul contracandidat al lui Biya în alegerile din 2018, a fost descalificat de această dată, iar ceilalți candidați nu au reușit să se unească în jurul unui candidat comun, ceea ce sporește șansele de victorie ale președintelui.

Biya apare rar în public, alimentând speculațiile constante potrivit cărora ar avea probleme grave de sănătate. Anul trecut, guvernul a interzis orice discuție publică pe această temă.

El a participat la un singur miting electoral anul acesta, marți, în orașul Maroua din nordul țării, unde le-a mulțumit oamenilor pentru sprijinul lor „în ciuda semnelor false, a calomniilor și a informațiilor fabricate”.

Biya a recunoscut nemulțumirile legate de serviciile de bază, precum drumurile și electricitatea, în această țară producătoare de cacao și petrol.

„Sunt pe deplin conștient de problemele care vă preocupă. Sunt conștient de așteptările neîmplinite care vă fac să vă îndoiți de viitor”, a spus el. „Vă pot asigura că aceste probleme nu sunt imposibil de depășit”, a promis acesta.

Președintele camerunez Paul Biya, fotografiat la singurul miting electoral la care a participat anul acesta, în data de 7 octombrie, FOTO: Kepseu / Xinhua News / Profimedia Images

Fostul purtător de cuvânt devine contracandidat

Contracandidatul care atrage cele mai mari mulțimi este Issa Tchiroma Bakary, fost purtător de cuvânt al guvernului și fost ministru al muncii, care a anunțat în iunie că părăsește tabăra guvernamentală.

Tchiroma l-a acuzat pe Biya că a gestionat greșit bogățiile naturale ale Camerunului, lăsând țara dependentă de instituțiile financiare internaționale.

„Eșecul lor este peste tot”, a spus el în timpul campaniei despre partidul aflat la guvernare. „Toți camerunezii s-au săturat de modul lor de administrare”, a mai declarat acesta.

Agenția Reuters notează că nu este clar dacă energia mitingurilor lui Tchiroma se va traduce și în voturi.

Tchiroma Bakary, în vârstă de 78 de ani, este considerat principalul rival al lui Biya la alegerile prezidențiale, FOTO: Daniel Beloumou Olomo / AFP / Profimedia Images

„Se creează impresia că, dacă această mobilizare se va reflecta în urne, atunci schimbarea este aproape”, a declarat Pippie Hugues, analist politic camerunez.

„Totuși, s-ar putea să fie invers. Am văzut aceeași mobilizare în 2018 și nu s-a schimbat nimic”, a mai spus el.

Raoul Sumo Tayo, cercetător principal la Institutul pentru Studii de Securitate din Pretoria, a spus că Tchiroma ar putea obține rezultate bune în orașe, dar va avea dificultăți în zonele rurale, unde partidul de guvernământ are o rețea puternică bazată pe clientelism.

„Cel mai probabil, partidul aflat la putere va fi declarat câștigătorul alegerilor”, a spus el. „Cu toate acestea, Tchiroma a demonstrat o capacitate remarcabilă de a mobiliza susținerea pentru a contesta rezultatele”.

La alegeri participă doisprezece candidați, iar Camerunul nu organizează un al doilea tur pentru scrutinul prezidențial, ceea ce înseamnă că cel care obține cele mai multe voturi duminică va câștiga.

Rezultatele trebuie anunțate în cel mult 15 zile.