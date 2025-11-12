Președintele Cehiei cere explicații miliardarului Andrei Babis înainte să-l desemneze ca prim-ministru

Preşedintele Cehiei, Petr Pavel, a afirmat miercuri că miliardarul Andrej Babis, învingător în alegeri, trebuie să explice electoratului cum va evita conflictul de interese cu afacerile sale, înainte de a fi numit prim-ministru, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Partidul populist ANP al lui Babis a câştigat alegerile din parlamentare din 3-4 octombrie şi formează un guvern alături cu două partide mai mici de dreapta ca parteneri.

Miliardarul în vârstă de 71 de ani a afirmat că va respecta legea care reglementează interesele de afaceri ale membrilor guvernului, însă nu a explicat cum va face asta. Problema devine un obstacol pentru revenirea lui la putere după patru ani în opoziţie, apreciază agenţia citată.

Cancelaria prezidenţială a arătat într-un comunicat că nominalizarea lui Babis ca premier fără o declaraţie clară despre acest subiect ar putea fi neconstituţională şi ar putea duce la pierderea finanţării de la Uniunea Europeană.

După ce s-a întâlnit miercuri cu Pavel, Babis a promis că va studia materialele pe această temă primite de la preşedinte, însă nu a dezvăluit cum va proceda.

Ca om de afaceri, Babis deţine sute de companii – majoritatea făcând parte din grupul Agrofert – în agricultură, procesarea alimentelor, industria chimică, sănătate şi altele, în Cehia şi în alte ţări europene. Multe dintre firme beneficiază de subvenţii locale şi din partea UE pentru agricultori, calculate în funcţie de suprafeţele de teren sau de numărul de animale pe care le deţin; unele au primit şi subvenţii pentru modernizare şi bani din contracte publice.

Organizaţia pentru monitorizarea corupţiei Transparency International consideră că pentru a se delimita clar de activitatea de afaceri ar trebui fie ca Babis să îşi vândă firmele, fie ca acestea să nu mai încheie contracte publice. Alternativa ar fi ca magnatul să nu facă parte din guvern.

În primul său mandat de premier, în 2017-2021, Babis s-a confruntat cu probleme juridice şi cu o anchetă europeană privind posibilele conflicte de interese. El şi-a mutat atunci activele în fonduri fiduciare, dar o instanţă şi Comisia Europeană au apreciat că demersul a fost insuficient.