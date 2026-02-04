Președintele clubului Unirea Slobozia explică de ce a fost schimbat antrenorul: „O decizie pe care nu ne-am dorit să o luăm”

Ilie Lemnaru, președintele clubului Unirea Slobozia, a vorbit despre despărțirea de antrenorii Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu.

După ce a înregistrat 13 înfrângeri în ultimele 14 meciuri, gruparea ialomițeană a ajuns pe locul 14 în clasamentul SuperLigii, iar conducerea a hotărât că este nevoie de o schimbare, pe banca tehnică urmând să fie instalat Claudiu Niculescu.

„Ne-am înțeles cu Niculescu, mâine (n.r. joi) trebuie să vină. A fost o decizie pe care nu ne-am dorit să o luăm. În 14 etape am câștigat un singur meci. Trebuia să schimbăm ceva. Vina e a tuturor, de la conducere la antrenori, la jucători.

Le-am zis că din septembrie nu am produs nimic. Trebuie să acceptăm situația. Acum cred că Niculescu e cea mai bună decizie. S-a luat această decizie aseară (marți) după meciul cu Petrolul (0-1). Vom face tot ce putem pentru a ne îndeplini obiectivele. Eu l-am vrut pe Prepeliță, ne-am dorit să aibă rezultate.

Ne-am uitat ce era pe piață. Sunt antrenori care au o cotă mai mare și nu ne permitem să vorbim cu ei, am decis să găsim un antrenor care se poate plia pe stilul nostru. Se aseamănă cu Adi Mihalcea, asta a contat mult. A avut rezultate pe unde a fost, la Voluntari, la Șelimbăr. A fost la Dinamo, are experiență.

Îmi doresc ca Prepeliță să aibă rezultae, le mulțumesc lui și lui Jean Vlădoiu. Sper să-și găsească cât mai repede echipă. Am făcut lucruri la început despre care nimeni nu credea că sunt posibile”, a declarat Ilie Lemnaru, potrivit digisport.ro.

Pentru Unirea Slobozia urmează meciul cu Farul Constanța. Partida din etapa a 26-a este programată pe 7 februarie, de la ora 13:00.