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Actualitate

Șeful CNA: „Un reporter îi întreba pe participanţi «De ce nu intraţi în Guvern?»”. Apelul instituției către televiziuni

Laurențiu Ungureanu
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Consiliul Naţional al Audiovizualului le-a transmis jurnaliştilor care relatează de la protestul oierilor din Piaţa Victoriei să prezinte obiectiv situaţia de pe teren, potrivit unui comunicat al instituţiei.

  • Contactat de HotNews, Valentin Jucan, preşedintele interimar al CNA, a explicat că a văzut mai multe derapaje pe ecranele televizoarelor şi a vorbit despre consecinţe.

„CNA face apel la toți radiodifuzorii să relateze cu rigoare, acuratețe și echilibru, cu distincția clară între fapte și opinii și cu verificarea informațiilor înainte de difuzare”, a transmis instituţia, într-un comunicat către toate redacţiile din România.

Instituţia a mai transmis că „într-un moment tensionat, responsabilitatea editorială este esențială pentru informarea corectă a publicului și pentru evitarea amplificării, chiar involuntare, a stărilor conflictuale. Consiliul monitorizează modul de reflectare a evenimentelor, în limitele competențelor sale legale.”