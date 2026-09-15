Șeful CNA: „Un reporter îi întreba pe participanţi «De ce nu intraţi în Guvern?»”. Apelul instituției către televiziuni

Instituţia a mai transmis că „într-un moment tensionat, responsabilitatea editorială este esențială pentru informarea corectă a publicului și pentru evitarea amplificării, chiar involuntare, a stărilor conflictuale. Consiliul monitorizează modul de reflectare a evenimentelor, în limitele competențelor sale legale.”

„CNA face apel la toți radiodifuzorii să relateze cu rigoare, acuratețe și echilibru, cu distincția clară între fapte și opinii și cu verificarea informațiilor înainte de difuzare”, a transmis instituţia, într-un comunicat către toate redacţiile din România.

Consiliul Naţional al Audiovizualului le-a transmis jurnaliştilor care relatează de la protestul oierilor din Piaţa Victoriei să prezinte obiectiv situaţia de pe teren, potrivit unui comunicat al instituţiei.

„Este un apel la calm şi responsabilitate faţă de acest moment”, a explicat, pentru HotNews, preşedintele interimar al CNA, Valentin Jucan.

El a spus că mesajul CNA este reacţie la „multe titluri, burtiere, elemente de contextualizare” prezentate părtinitor de către unele televiziuni.

„Am văzut titluri precum «Război în faţa Guvernului». Avem o experienţă îndelungată cu astfel de momente şi suntem preocupaţi. Vedem modul în care reporterii de la faţa locului transmit şi livrează informaţii. Acum câteva ore, un reporter îi întreba pe participanţi «De ce nu intraţi în Guvern?» sau «Când intraţi în clădirea Guvernului?». Or, reporterii au obligaţia de a relata obiectiv, imparţial, astfel încât publicul să-şi formeze propria opinie. Au obligaţia de a transmite cu rigoare, acurateţe şi echilibru!”

Jucan mai spune că, după protestele organizate după anularea alegerilor prezidenţiale, CNA a discutat cu reprezentanţii radiodifuzorilor şi cu şefii de redacţie chiar despre locul în care reporterii şi cameramanii trebuie să stea la astfel de proteste, având în vedere protecţia lor. „Or, vedem că incusliv asta se încalcă, pentru a transmite un anumit tip de informaţie – şi le pune viaţa în pericol”, mai spune şeful CNA.

El avertizează că mesajele şi imaginile transmise de televiziuni pot fi amplificate în mediul online, putând duce astfel la dezinformarea cetăţenilor.

Câteva mii de fermieri protestează marți în fața Guvernului, la o manifestație promovată inclusiv de susținătorii fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Forțele de ordine au folosit de mai multe ori gaze lacrimogene, după ce unii protestatari au forțat cordoanele și au aruncat cu bâte și pietre.

Jandarmii au scos din mulțime cel puțin 20 de persoane care ar fi atacat forțele de ordine și continuă să identifice alți participanți la violențe, au transmis reprezentanții Jandarmeriei. Toate detaliile, LIVETEXT, pe HotNews.