Președinta CSM, după întâlnirea cu Grindeanu: „Este esențial ca aspectele care privesc statutul magistraților să fie discutate cu autoritatea judecătorească”

Consiliul Superior al Magistraturii a explicat participarea președintei instituției, Elena Costache, la discuția cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, prin faptul că „discuțiile privind modificările statutului magistraților trebuie făcute cu implicarea reprezentanților puterii judecătorești”.

„La data de 24 octombrie 2025, la invitația președintelui Camerei Deputaților, președintele Consiliului Superior al Magistraturii a participat împreună cu președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la o întâlnire organizată la sediul Parlamentului României, la care au luat parte și reprezentanți ai puterii executive”, se spune într-un comunicat al CSM.

CSM cere „reglementări echitabile”

Consiliul amintește că modificările statutului judecătorilor și procurorilor trebuie făcute cu respectarea prevederilor constituționale care vizează sistemul judiciar.

„Este esențial ca aspectele care privesc statutul magistraților să fie discutate cu implicarea efectivă a reprezentanților autorității judecătorești, astfel încât orice demers în acest sens să respecte independența justiției, garanție esențială a statului de drept”, precizează sursa citată.

CSM se pronunță pentru „reglementări echitabile” care să nu transforme corpul magistraților „într-o țintă de presiune publică”.

„Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă responsabilitatea magistraturii față de societate, dar și necesitatea unui discurs public echilibrat al tuturor factorilor implicați, în legătură cu puterea judecătorească, astfel încât să fie evitate stigmatizarea corpului profesional al judecătorilor și procurorilor”, se mai spune în comunicat.

Grindeanu, întâlnire la Parlament cu „actorii relevanți din justiție”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că s-a întâlnit vineri la Parlament cu „toți actorii relevanți din justiție” pe tema proiectului privind pensiile magistraților, respins de CCR. Întâlnirea nu a fost anunțată anterior și vine în contextul în care în coaliție PSD ceruse crearea unui grup de lucru, însă s-a lovit de un refuz din partea premierului și a celorlalte partide.

„Le mulțumesc pentru deschidere președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președintei Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea și procurorului General, Alex Florența. De asemenea, apreciez implicarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, a ministrului Muncii, Florin Manole și a vicepremierului Marian Neacșu”, a scris Grindeanu pe Facebook după întâlnirea pe care a avut-o la Parlament.

Ce propune PSD pentru ca proiectul să fie acceptat și de magistrați

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că, pentru ca proiectul să fie acceptat de magistrați, partidul propune două modificări la legea Guvernului Bolojan, declarată neconstituțională de către CCR:

Să crească cuantumul pensiei la 75% din ultimul salariu net, în loc de 70%.

Perioada de tranziție să crească la 15 ani, în loc de 10.

PSD spune că ar vrea ca noul proiect pentru reforma pensiilor magistraților să fie depus la Parlament până la finalul săptămânii viitoare și să fie adoptat până pe 28 noiembrie.