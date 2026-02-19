Președintele CSM îl acuză pe Nicușor Dan că cere „informații de care nu are nevoie” pentru decretele de pensionare ale judecătorilor

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Liviu Gheorghe Odagiu, a declarat joi, la Alba Iulia, că niciodată nu va încălca legea „doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie” pentru semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor, informează Agerpres.

Liviu Gheorghe Odagiu a susţinut, într-o conferinţă de presă, că nicio dispoziţie legală nu dă dreptul preşedintelui României să solicite informaţii concrete dintr-un dosar. Preşedintele CSM a afirmat că, până la actualul şef al statului, niciodată Administraţia Prezidenţială nu a cerut informaţii suplimentare.

Administrația Prezidențială, acuzată că cere informații din dosare

El a explicat că după ce un judecător vrea să se pensioneze, după ce obţine toate documentele, obţine hotărârea de pensionare de la Secţia pentru judecători a CSM, iar apoi toate documentele, împreună cu hotărârea, se înaintează preşedintelui României în vederea emiterii decretului de pensionare.

„La ora actuală, exclusiv pentru judecătorii care judecă în materie penală, exclusiv pentru dânşii, Administraţia Prezidenţială solicită informaţii referitoare la numărul de dosare aflate pe rol şi, ceea ce mie mi se pare foarte grav, la situaţia inculpaţilor din dosare, în sensul că dacă există un risc sau nu de prescriere a infracţiunilor, câte dosare sunt în această situaţie şi aşa mai departe. Ori, ca să apreciezi dacă se prescrie sau nu răspunderea pentru o faptă penală, tu faci un adevărat act de judecată (…) Cred că nu putem să furnizăm asemenea informaţii şi am convingerea fermă că, atâta timp cât eu voi semna hârtiile care se înaintează preşedintelui României, niciodată nu voi încălca legea, doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie pentru semnarea decretelor”, a spus preşedintele CSM.

Odagiu a adăugat că situaţia îi vizează doar pe judecătorii pe penal. „Cu colegii din civil nu este o problemă. Pe dânşii nu-i întreabă dacă se prescrie sau nu vreo faptă, mă rog nu există termenul în accepţiunea legii penale, nu are nicio problemă cu colegii din civil. Se creează două situaţii contradictorii. Colegii din civil pot să se pensioneze liniştit. Pensionarea este un drept al judecătorului, nu poate preşedintele României să aprecieze dacă are sau nu dreptul. Doar Secţia pentru judecători apreciază dacă întruneşte condiţiile”, a subliniat preşedintele CSM.

„Președintele a fost invitat la fiecare ședință a CSM”

Totodată, Odagiu a a menţionat că sunt situaţii din luna decembrie în care preşedintele României nu a semnat decretele de pensionare, deşi CSM a trimis toată documentaţia pe care legea îl obligă să o trimită.

Întrebat dacă este un abuz din partea şefului statului, Liviu Gheorghe Odagiu a răspuns că acesta este un termen „dur”, dar „în mod sigur nu este o conduită pe care vreo dispoziţie legală să i-o impună preşedintelui României”. Potrivit acestuia, până la momentul actualului preşedinte, nu au existat sincope în semnarea decretelor de pensionare.

Preşedintele CSM a spus că, până acum, nu a avut niciun fel de discuţie, nici privată, nici publică, cu Nicușor Dan. „Preşedintele României a fost invitat la fiecare şedinţă a plenului CSM, şedinţă la care are dreptul şi posibilitatea să participe, chiar prezidând acea şedinţă. Toate invitaţiile au fost trimise în scris. Până la acest moment, preşedintele României nu a onorat niciuna dintre invitaţii”, a mai spus Liviu Gheorghe Odagiu.

Acesta a participat, joi, la prezentarea Raportului privind activitatea Curţii de Apel Alba Iulia şi a instanţelor din circumscripţia acesteia pentru anul 2025. La şedinţa de bilanţ au mai fost prezenţi judecătorii Elena Raluca Costache şi Claudiu Marian Drăguşin, membri aleşi în CSM, şi Ioan Sas şi Fănel Mihalcea, reprezentanţi ai societăţii civile în CSM.

O dispută mai veche între Cotroceni și CSM

Disputa dintre CSM și Administrația Prezidențială privind semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor a început încă din timpul verii. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis pe 7 iulie o scrisoare deschisă către președintele României, Nicușor Dan, cerând deblocarea urgentă a 50 de decrete ce vizează pensionarea și numirea unor judecători.

Potrivit CSM, refuzul de a semna aceste decrete, fără nicio justificare publică, a generat un blocaj „inexplicabil” în funcționarea instanțelor. Conform sursei citate, era vorba despre peste cincizeci de decrete.

„Pe aceste premise, ne adresăm dumneavoastră în contextul în care atât numirea în funcţia de judecător, cât și eliberarea din această funcție, se realizează de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, iar de la data începerii mandatului dumneavoastră constatăm un adevărat blocaj în derularea acestor proceduri, o situație fără precedent în raporturile interinstituţionale cu Administraţia Prezidenţială.În concret, în această perioadă au fost comunicate Administrației Prezidenţiale 29 propuneri de eliberare din funcţia de judecător şi 22 propuneri de numire în această funcţie”, se arată în scrisoarea deschisă adresată președintelui.

„Tergiversarea, fără nicio explicație, a acestor proceduri generează consecințe negative în activitatea instanțelor judecătorești”, a avertizat CSM, subliniind că situația este una fără precedent.

„Ce este cu această debandadă?”

Răspunsul lui Nicușor Dan a venit pe 30 iulie, într-o conferință de presă în care șeful statului a spus că există o regulă instituită chiar de CSM potrivit căreia un judecător trebuie să anunțe cu 90 de zile înainte intenția de ieșire la pensie astfel încât instanța la care lucrează să aibă timp să ia măsurile de reorganizare necesare.

„Ce este cu această debandadă? 70% din cereri nu indică o dată precisă de pensionare. Trebuie să fie prevăzută clar o dată de pensionare (…) Cum vreau să lucrăm de acum înainte: Vreau ca un magistrat care se pensionează să anunțe cu 90 de zile înainte, în aceste 90 de zile și CSM și președintele să poată face verificările necesare și în acele 90 de zile magistratul să fie scos din completuri, să poată să își motiveze deciziile, astfel încât când intră la pensie să nu mai aibă nicio obligație”, spunea președintele.

Președinta CSM de atunci, Elena Costache, a spus că regula invocată de președinte nu poate fi aplicată.

„Referirea la debandadă a legat-o de faptul că în cererile de pensionare nu e precizată data de la care se cere ieșirea la pensie (…) Nici nu au cum să treacă colegii noștri data de pensionare, pentru că în această procedură ei nu au cum să cunoască când semnează președintele decretele și când pleacă decretele la Monitorul Oficial, pentru că acela e momentul la care un magistrat se pensionează”, a declarat Costache în interviul pentru TVR.

În pofida nemulțumirilor sale, pe 1 august 2025, Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 73 de judecători, printre care și a fostei șefe a ICCJ, Corina Corbu.