Președintele din Paraguay demisionează, în criza care a culminat cu înghețarea a milioane de depozite bancare din țară

Președintele Paraguayului, Santiago Peña, și-a depus demisia, joi, după prăbușirea unei instituții digitale de creditare cu care în trecut avusese legături de afaceri, potrivit Reuters.

În centrul crizei se află Ueno Bank, care și-a început activitatea drept companie financiară, în anii 1970, iar în 2021 a fost cumpărată de Grupo Vázquez, unul dintre cele mai mari conglomerate industriale și de afaceri din țară.

În doar câțiva ani s-a transformat dintr-o bancă digitală obscură în unul dintre principalii creditori din Paraguay. Banca susține că aproximativ 60% dintre adulții din țară îi sunt clienți.

Luni, banca centrală a dispus intrarea Ueno în procedura de rezoluție din cauza insolvenței. Depozitele a 3 milioane de clienți au fost înghețate, iar sute de mii de familii au rămas fără acces la bani pentru mâncare și cheltuielile zilnice de bază, a scris The Guardian.

Paraguayul are circa 6,5 milioane de locuitori.

Guvernatorul băncii centrale a demisionat, directorii Ueno Bank au fost reținuți, iar oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta.

Într-un mesaj video înregistrat, președintele Peña a declarat, joi, că demisionează „având în vedere stabilitatea țării noastre, pacea socială și necesitatea de a ne păstra instituțiile democratice”.

Parlamentarii din opoziție convocaseră o sesiune extraordinară joi, pentru a declanșa în Congres o procedură de punere impeachment (punere sub acuzare pentru destituire din funcție) împotriva lui Peña.

Peña, un aliat al președintelui american Donald Trump, pierduse susținerea unor membri din propriul său partid conservator înaintea dezbaterii privind procedura de impeachment.

Camera inferioară a parlamentului l-a pus sub acuzare

Deși președintele a demisionat, Camera inferioară a desfășurat ședința conform planului și a aprobat punerea lui Peña sub acuzare. În schimb, a respins procedura de impeachment în cazul vicepreședintelui Pedro Alliana, care va prelua funcția de președinte după demisia lui Peña.

Procedura de impeachment în cazul președintelui demisionar continuă la Senat, care trebuie, de asemenea, să îi ratifice demisia.

„Cea mai mare dorință a mea este ca restituirea acestor fonduri să fie garantată, ca fondul de garantare a depozitelor să își îndeplinească rolul și ca fondurile publice, precum și resursele care aparțin tuturor paraguayenilor, să fie protejate”, a mai declarat Peña în mesajul său.

Peña, un economist ales președinte în 2023, a fost criticat pentru legăturile de afaceri pe care le-a avut în trecut cu Grupo Vázquez, acționarul care controlează banca. Peña a declarat că și-a vândut participația din conglomerat în martie 2025,, potrivit Reuters.

El a negat în repetate rânduri că ar fi avut legături necorespunzătoare cu banca, susținând că făcuse doar o „investiție” și că este vizat de o „campanie media falsă”. A descris controversa ca pe o escaladare politică a ceea ce începuse ca o problemă tehnică și de reglementare, susținând că orice faptă ilegală ar trebui judecată de instanțe.