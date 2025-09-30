Președintele Ferrari se va înfrunta cu mama sa într-un nou proces pentru moștenirea legendarului Gianni Agnelli

John Elkann (dreapta), președintele Ferrari, alături de pilotul de Formula 1 Charles Leclerc după cursa Marelui Circuit de la Monaco din 2024, FOTO: Hasan Bratic / DPA / Profimedia Images

John Elkann, președintele companiilor auto Ferrari și Stellantis, se confruntă cu o nouă bătălie juridică împotriva mamei sale, după ce avocații acesteia au prezentat luni un presupus amendament scris de mână, anterior necunoscut, la testamentul tatălui ei, regretatul Gianni Agnelli, relatează Reuters.

Nota, depusă în timpul unei audieri în instanță la Torino, ar putea ridica întrebări cu privire la proprietatea asupra companiei-holding ce gestionează Exor – firma de investiții a familiei Agnelli, condusă de Elkann. Aceasta controlează producătorul de mașini sport Ferrari și este principalul acționar al Stellantis, grupul care reunește mărci precum Fiat și Jeep.

Compania-holding, numită Dicembre, este deținută de cei trei copii ai Margheritei Agnelli din prima sa căsătorie: John Elkann și frații săi, Lapo și Ginevra.

Margherita Agnelli este prinsă într-o dispută succesorală cu cei trei copii ai săi privind moștenirea lui Gianni Agnelli, după moartea acestuia în 2003.

Ar fi trebuit să ajungă o parte a averii lui Gianni Agnelli la fiul, sau nepotul său?

Nota scrisă de mână, datată 20 ianuarie 1998, a fost depusă la audierea de luni, potrivit avocaților Margheritei, ca parte a procesului civil intentat de aceasta – un litigiu care divide una dintre cele mai cunoscute familii din Italia. Reuters a consultat o copie a notei.

În documentul semnat, Gianni Agnelli declara că pachetul său de aproximativ 25% din Dicembre ar trebui atribuit fiului său Edoardo. Acesta a murit în anul 2000, la doi ani după semnarea documentului depus acum în instanță de avocații Margheritei.

Însă un alt document, datând din 1996, stipula că pachetul respectiv ar trebui să revină nepotului său, John Elkann – ceea ce, în final, s-a și întâmplat.

Echipa juridică a lui Elkann a declarat că noul document nu are nicio relevanță pentru acordurile încheiate în 2004 privind moștenirea lui Gianni Agnelli.

„Administrarea patrimoniului familiei Agnelli a fost stabilită prin acordul de reglementare din februarie 2004, în urma căruia Margherita s-a retras definitiv din capitalul Dicembre”, au declarat avocații lui Elkann.

Giovanni „Gianni” Agnelli (1921-2003) a fost în timpul vieții sale unul dintre cei mai puternici și respectați industriași ai Italiei, FOTO: Manuel Bidermanas / akg-images / Profimedia

Mama președintelui Ferrari vrea o parte mai mare din moștenire pentru copiii săi din a doua căsătorie

Nota ar fi fost descoperită în timpul unei anchete penale separate efectuate de parchetul din Torino în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, anchetă care s-a încheiat luna aceasta printr-un acord prin care Elkann a acceptat să presteze un an de muncă în folosul comunității.

Avocații Margheritei Agnelii susțin că, atunci când testamentul lui Gianni Agnelli a fost deschis în februarie 2003, moștenitorii aveau informații doar despre documentul din 1996.

În consecință, văduva lui Gianni, Marella Caracciolo, a donat un pachet de 25,37% din Dicembre lui Elkann, permițându-i acestuia să obțină controlul majoritar.

Avocații Margheritei Agnelli susțin că clienta lor și Marella Caracciolo ar fi trebuit să păstreze partea din Dicembre destinată lui Edoardo.

Margherita a moștenit 1,2 miliarde de euro după moartea tatălui ei, însă dorește o parte mai mare din avere pentru cei cinci copii ai săi din a doua sa căsătorie cu aristocratul elvețian Serge de Plahen.

Supranumit „L’Avvocato” (Avocatul), Gianni Agnelli a fost un industriaș italian și acționarul principal al companiei Fiat. În calitate de conducător al Fiat, el controla 4,4% din PIB-ul Italiei, 3,1% din forța sa de muncă industrială și 16,5% din investițiile industriale în cercetare.

A fost considerat cel mai bogat om din istoria modernă a Italiei.