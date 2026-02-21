Președintele iranian: „Nu vom ceda presiunilor. Marile puteri se aliniază pentru a ne forța să plecăm capul”

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că Iranul nu va ceda presiunilor exercitate de marile puteri, în contextul negocierilor nucleare cu Statele Unite.

„Marile puteri se aliniază pentru a ne forța să plecăm capul… însă nu vom face acest lucru, în ciuda tuturor problemelor pe care ni le creează”, a spus Pezeshkian, într-un discurs transmis în direct de televiziunea de stat, citat de Reuters.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că ia în calcul o lovitură militară limitată pentru a pune presiune pe Iran să accepte un acord.

„Cred că pot spune că iau în considerare acest lucru”, a afirmat el la începutul unei întâlniri cu guvernatorii, la Casa Albă.

Iranul anunțase un proiect de acord „în două sau trei zile”

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a anunțat vineri că un proiect al unui acord în domeniul nuclear iranian urmează să fie finalizat în „două sau trei zile” şi că Iranul îl va prezenta apoi Statelor Unite, relatează AFP, conform News.ro.

„Următorea etapă, pentru mine, este prezentarea unei propuneri a unui potenţial acord omologilor mei americani”, emisarul Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a anunţat într-un interviu acordat postului american MSNBC Abbas Araghchi.

„Cred că în două sau trei zile ea va fi gata”, a dat asigurări şeful diplomaţiei iraniene.

Serbia și Suedia și-au îndemnat cetățenii să părăsească Iranul

Serbia și Suedia și-au îndemnat sâmbătă cetățenii să părăsească Iranul, pe fondul posibilității unor atacuri aeriene americane asupra Republicii islamice, transmite AFP, conform Agerpres.

Invocând „tensiuni în creștere și riscul deteriorării situației de securitate”, Belgradul „a recomandat ca toți cetățenii Republicii Serbia care se află în Republica Islamică Iran să părăsească țara cât mai curând posibil”, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din Serbia.

La Stockholm, ministrul suedez de Externe, Malmer Stenergard, a transmis prin intermediul platformei X un „apel ferm către cetățenii suedezi aflați în prezent în Iran pentru a părăsi această țară”, precum și „de a evita orice călătorie în Iran”.

Serbia recomandase deja cetățenilor săi la mijlocul lunii ianuarie să părăsească Iranul și să evite deplasările în această țară.