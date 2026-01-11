Președintele Iranului acuză SUA și Israelul că „au adus teroriști în țară”. Apelul făcut către iranieni, după zile la rând de proteste împotriva regimului

Iranienii se adună și blochează o stradă în timpul unei manifestații la Teheran, Iran, pe 9 ianuarie 2026. Credit line: MAHSA / Stringershub Inc. / Profimedia

În primele declarații făcute după trei nopți cu manifestații ample împotriva autorităților, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că protestatarilor nu ar trebui să li se permită să perturbe societatea, relateazăAFP.

Protestele din Iran au început în 28 decembrie, când oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta pe teme economice. De atunci, manifestațiile au continuat în fiecare zi și s-au transformat între timp în demonstrații mai generale împotriva regimului teocratic de la Teheran.

Într-un interviu duminică pentru televiziunea de stat, Pezeshkian a spus că „este dreptul poporului să protesteze”, dar a reluat poziția autorităților și a făcut distincție între protestele legate de economia precară a țării și „cei care fac revoltă”, despre care susține că sunt sprijiniți de SUA și Israel.

„Poporul nu ar trebui să le permită celor care fac revoltă să perturbe societatea. Poporul ar trebui să creadă că vrem să stabilim dreptatea”, a declarat președintele Iranului pentru IRB.

Pezeshkian le-a cerut iranienilor „să se unească și să nu-i lase pe acești oameni să facă revoltă” pe străzi.

Președintele Iranului, Masud Pezeshkian. Sursă foto: Iranian Presidency/ZUMA Press Wi / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Dacă oamenii au o îngrijorare, îi vom asculta, este datoria noastră să-i ascultăm și să le rezolvăm problemele. Cu toate acestea, cea mai mare datorie a noastră este să nu permitem protestatarilor să vină și să perturbe societatea”, a spus el.

Președintele Iranului, acuzații la adresa Statelor Unite și a Israelului

În același interviu, Masoud Pezeshkian a acuzat Statele Unite și Israelul că „încearcă să escaladeze” nemulțumirile legate de „discuțiile economice și soluțiile la care lucrăm”.

„Au luat câțiva oameni aici, în interior și în străinătate, și i-au antrenat. Au adus teroriști din străinătate în țară”, a adăugat președintele Iranului, numindu-i „neoameni” pe protestatarii care au incendiat o moschee.

The New York Times a scris că președintele american Donald Trump a fost informat în ultimele zile cu privire la posibile opțiuni de atac militar împotriva Iranului. Surse familiarizate cu problema au declarat pentru Reuters că Israelul se află în stare de alertă maximă în cazul unei posibile intervenții a SUA pentru a sprijini mișcarea de protest din Iran.

Iranul l-a avertizat duminică pe președintele Donald Trump că orice atac al SUA va duce la riposta Teheranului împotriva Israelului și a bazelor militare regionale ale SUA, considerate „ținte legitime”.